'Sarkozy paramızı aldı, borcunu bombalarla ödedi'

Fransa’da yolsuzlukla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye karşı soruşturma devam ediyor. Sarkozy, seçim kampanyası için Eski Libya lideri Muammer Kaddafi’den 50 milyon euro almakla suçlanıyor. Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam’ın yandaşları, Sputnik’e açıklamasında, gizli anlaşmanın Libya’ya ekonomik ablukayı delme amacını taşıdığını anlattı.
Sarkozy gözaltına alındıktan sonra Seyfül İslam Kaddafi, anlaşmanın yapıldığını kanıtlayan belgelere sahip olduğunu açıkladı. Kaddafi yandaşlarının sözcüsü Frank Puccarelli, söz konusunun, Sarkozy temsilcilerinin ön görüşmeler için Trablus’a geldiği 2006’ın sonbaharında yapılan sesli ve görüntülü kayıtların olduğunu söyledi. Kayıtlar, Libya istihbaratı tarafından gizli olarak yapılmıştı.
Puccarelli, “Sarkozy, bu konuda yalan söyledi. O genelde Kaddafi’nin kendisinin onunla görüşmeye çalıştığını iddia ediyor. Ama aslında tam tersiydi. Sarkozy’nin finansal partnere ihtiyacı vardı, zira cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmeyi planlıyordu. Libya devleti ise cömertliğiyle biliniyordu. Kaddafi büyük bir hevesle oyuna katıldı ama yaptırımların kalkmasını talep etti. Libya lideri, yakını Abdullah Senussi için İnterpol’ün verdiği arama yetkisinin geri çekilmesinde ve ülkeye karşı ekonomik kısıtlamalara son verilmesinde ısrar ediyordu” dedi.
'KADDAFİ'NİN VERSAILLES ÖNÜNDE BEDEVİ ÇADIRI KURMASINA İZİN VERİLDİ'
Sarkozy’nin tüm şartları kabul ettiğini belirten Puccarelli, “Sarkozy yönetiminin ilk yıllarında gerçekten de Fransa ve Libya arasında yakınlaşma yaşandı. Kaddafi iki kez Paris’i ziyaret etti, Versailles önünde Bedevi çadırı kurmasına izin verildi. Her şey 2011’de değişti. Libya’da kitlesel gösterilerin bastırılmasına yanıt olarak Fransa, NATO’nun askeri müdahalesine destek verdi. Paris, herkesten daha aktif müdahaleye katıldı ve bu Kaddafi’nin hayatına mal oldu” diye hatırlattı.
'BÜYÜK ORTADOĞU'YU YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORLARDI'
“Sarkozy’nin, Amerikalıların geliştirdiği planı hayata geçirdiğinden eminim” diyen Puccarelli, “Onlar, Büyük Ortadoğu’yu yeniden inşa etmek istiyordu. Mısır, Tunus ve Libya’daki laik rejimlere darbe indirildi. Bu ülkeler ABD’yi rahatsız ediyordu çünkü büyüme potansiyeline sahipti. Sarkozy, Amerikan oyununa katıldı. Bu şaşırtmıyor zira Fransa’yı NATO’nun askeri kanadına geri getirmişti” diye ekledi.
'SARKOZY CİHATÇI VE RADİKAL GRUPLARI FİNANSE ETTİ'
Kaddafi yandaşları, Sarkozy’nin yargılanmayı hakkettiğini düşünüyor, zira onun yüzünden Libya’da binlerce kişi hayatını kaybetti. Puccarelli, “Sarkozy, isyana katılan cihatçı ve radikal grupları finanse etti. Bu gruplar halen faaliyet gösteriyor. Onlar, Kaddafi rejiminin binlerce eski memura karşı baskıdan, on binlerce kişinin ölümünden ve işkencelerden sorumlu” dedi.
Puccarelli, “Batı’nın desteklediği ılımlılar dahil cihatçılar ve radikaller aralarında anlaşmaya vardı, bu çok tehlikeli. Libya’daki IŞİD yandaşları, tam da Sarkozy’nin 2011’de finanse ettiği yerel halk güçlerinin kontrolündeki bölgelerde barınıyor” uyarısında bulundu.
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