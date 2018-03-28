Namibya lideri Geingob, halkı Rus üretimi UAZ Patriot aracından selamladı

Парадные кабриолеты на базе УАЗ Патриот в Намибии pic.twitter.com/1qVVeitulB — ЦЕНТР CIGR (@CIGRNET) March 25, 2018

Merasimlere özel olarak üretilen UAZ otomobillerinin önünde 2 adet koltuk, arka kısımlarındaysa kırmızı kumaş kaplı, küpeşte ve katlanabilen merdivenle donatılmış bir platform yer alıyor. Sosyal ağlarda yayınlanan fotoğraflar, Namibya yönetiminin emrinde Rus yapımı UAZ Patriot aracından en az 3 adet olduğunu gösteriyor.

​Geçtiğimiz kasım ayında Rus otomobil üretcisi Ulyanovsk Otomobil Fabrikası’nın (UAZ) temsilcisi, merasimlerde kullanılan araçların seri üretimde bulunmadığını, binek UAZ Patriot aracına siparişler doğrultusunda eklemeler yapılarak üretildiğini söylemişti.

Sollers Grubu’nun yüzde 67.7 hissesine sahip olduğu Ulyanovsk Otomobil Fabrikası, ordu cipleri, düşük tonajlı kamyonetler, minibüsler, 4 çeker arazi araçları da dâhil olmak üzere çeşitli otomobillerin üretimini yapıyor.