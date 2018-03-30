Libya'da bomba yüklü araç infilak etti: 8 ölü

Kentteki bir emniyet yetkilisi, bomba yüklü bir aracın, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerine bağlı birliklerin konuşlandığı kentin doğu girişindeki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.
Olayla ilgili kentteki emniyet güçlerinden resmi açıklama henüz yapılmadı.
Kentte 9 Mart'ta da bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı Hafter güçlerinin bulunduğu kentin güneyindeki kontrol noktasında infilak ettirmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
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