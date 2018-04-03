Apartheid karşıtı aktivist Winnie Mandela hayatını kaybetti

© REUTERS/ Odd Anderse Mandela'nın hapishane arkadaşı Kathrada hayatını kaybetti

Güney Afrika'da ırkçı Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden, ülkenin ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın eski eşi Winnie Madikizela-Mandela 81 yaşında hayata veda etti.

Mandela ailesinden yapılan açıklamada, Mandela'nın uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu başkent Johannesburg'daki Milpark Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada Mandela'nın kötüleşen durumundan ötürü yılbaşından bu yana birçok kez hastanede müşahade altına alındığı belirtildi.

Madikizela-Mandela'nın Apartheid rejimiyle mücadelenin sembol isimlerinden biri olduğu ve bu uğurda birçok kez özgürlüğünden mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, Nelson Mandela'nın Robben Adası'nda hapsedildiği yıllarda, onun ilkeleri doğrultusunda Güney Afrika'da adalet mücadelesinin en bilinen yüzlerinden birinin Madikizela-Mandela haline geldiği vurgulandı.

Winnie Madikizela-Mandela, Nelson Mandela's ex-wife and known to many in South Africa as “The Mother of the Nation," has died at the age of 81. https://t.co/6WM0GVW5ez pic.twitter.com/Pvuuu7fFcU — ABC News (@ABC) April 3, 2018

​'HALK ONU ÜLKENİN ANASI OLARAK BAĞRINA BASTI'

Açıklamada, "O, yetişkin hayatının büyük bölümünü halkının davasına adadı. Halk da onu Ülkenin Anası olarak bağrına bastı" ifadeleri yer aldı.

Nelson Mandela'yla 1957'de evlenen Madikizela-Mandela, 1996'da boşanana kadar 39 yıl evli kalmıştı. Nelson Mandela 1994'de Apartheid rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin ilk siyah devlet başkanı seçildiğinde o da ülkenin ilk siyasi devlet başkanı eşi olmuştu.

Madikizela-Mandela Apartheid karşıtı eylemleri nedeniyle hapiste de yatmıştı.

​Mandela ile 38 yıllık evliliğin sonunda boşanmasının ardından kısa süre hükümette yer aldıktan sonra aktif siyasete veda eden Madikizela-Mandela, 2009'da yeniden parlamentoya girmişti.

Ancak son yıllarda Madikizela-Mandela adı bazı siyasi ve yasal skandallarla anılmıştı.

Soweto'nun bazı bölgelerinde o ve diğer ANC (Afrika Ulusal Birliği Partisi) üyelerinin 1980'li yıllarda bir 'korku krallığı' kurduğu ve muhbir olduğundan şüphelenilen kişilerin boyunlarına yanan lastik geçirilmesi uygulamasını desteklediği öne sürülmüştü.

Madikizela-Mandela ayrıca 14 yaşındaki Stompie Seipei adlı bir yerel militanın öldürülmesi olayıyla ilgili rolü olduğu gerekçesiyle 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak Madikizela-Mandela suçlamaları redetmiş ve cezası para cezasına çevrilmişti. Eski First Lady'nin adı 2003 yılında da bir yolsuzluk skandalına karışmıştı.