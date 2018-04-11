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    Çad'ın başkenti N'Djamena

    Çad, ABD'nin seyahat yasağı listesinden çıkarıldı

    © AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES
    Afrika
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    ABD, Orta Afrika ülkesi Çad'dan gelen göçmenler ve ziyaretçilere uyguladığı 6 aylık seyahat yasağını sonlandırdı. Çad'ın gerekli güvenlik standartlarını karşıladığı açıklandı.

    Çad
    © AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES
    Çad, pasaport kağıdı bittiği için Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine eklendi
    ABD, Çad'ın ziyaretçilerin güvenlik incelemesi konusundaki koşulları karşıladığına karar vererek bu ülkeden göçmen ve ziyaretçilere uyguladığı 6 aylık seyahat yasağını kaldırdı.

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başkan (Donald) Trump bugün Çad'ın, ABD'nin önemli ulusal güvenlik şartları temelini karşılamak için güvenlik standartlarını yükselttiğini duyurdu. Bu nedenle Çad vatandaşları yeniden ABD'ye seyahat için vize alabilecek" dendi.

    Çad'a yönelik seyahat kısıtlamaları resmi olarak 13 Nisan'da sonlandırılacak.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Çadlı yetkililerin uygulamalarını iyileştirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, seyahat kısıtlaması listesindeki diğer ülkeler için de açık bir çıkış yolu teşkil ediyor. Bu iyileştirmeler Çad halkının ve ABD'nin güvenliğimi geliştirecek" dendi

    'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ'

    Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene de kararı memnuniyetle karşıladı. Bakan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çad, ABD'ye vatandaşlarının girmesi yasaklanmış olan ülkeler listesinden çıkarılmaktan memnun Ayrıca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.

    Kuzey Kore
    © Sputnik/
    ABD'den Kuzey Kore'ye seyahat yasağı
    ​ABD'nin 'terörle mücadelede kritik ortak' olarak andığı Çad'ı geçen sene beklenmedik şekilde seyahat yasağı uygulanan ve çoğunluğu Müslüman olan diğer 5 ülkenin yer aldığı listeye alması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

    ABD'li yetkililer özel pasaport kağıdı stoğu tükenen Çad'ın verilen süre içinde pasaport örneği gönderemediğini, bunun yerine aynı türdeki pasaportun eski bir versiyonunu göndermesi nedeniyle bu ülkenin listeye dahil edildiğini açıklamıştı.

     ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü David Lapan ise  "Çad'a uygulanan kısıtlamalar pasaport örneği konusundan fazlasıyla ilgili. Çad terörizm ve kamu güvenliğiyle ilgili yeterince bilgi sağlamıyor" demişti.

    Trump'ın seyahat yasağı listesinde  İran, Suriye, Somali, Yemen ve Kuzey Kore bulunuyor. Ayrıca seyahat yasağı sınırlı olarak Venezüella'dan belirli kurumların yetkililerine de uygulanıyor.

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    Etiketler:
    Seyahat yasağı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Donald Trump, Şerif Mahamat Zene, ABD, Çad
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