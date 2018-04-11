Çad, ABD'nin seyahat yasağı listesinden çıkarıldı

© AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES Çad, pasaport kağıdı bittiği için Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine eklendi

ABD, Çad'ın ziyaretçilerin güvenlik incelemesi konusundaki koşulları karşıladığına karar vererek bu ülkeden göçmen ve ziyaretçilere uyguladığı 6 aylık seyahat yasağını kaldırdı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başkan (Donald) Trump bugün Çad'ın, ABD'nin önemli ulusal güvenlik şartları temelini karşılamak için güvenlik standartlarını yükselttiğini duyurdu. Bu nedenle Çad vatandaşları yeniden ABD'ye seyahat için vize alabilecek" dendi.

Çad'a yönelik seyahat kısıtlamaları resmi olarak 13 Nisan'da sonlandırılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Çadlı yetkililerin uygulamalarını iyileştirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, seyahat kısıtlaması listesindeki diğer ülkeler için de açık bir çıkış yolu teşkil ediyor. Bu iyileştirmeler Çad halkının ve ABD'nin güvenliğimi geliştirecek" dendi

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRMEYİ UMUYORUZ'

Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene de kararı memnuniyetle karşıladı. Bakan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çad, ABD'ye vatandaşlarının girmesi yasaklanmış olan ülkeler listesinden çıkarılmaktan memnun Ayrıca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.

Chad is pleased to be removed from the list of countries whose nationals are banned from entering USA, and hopes to further strengthen the strategic partnership and cooperation between the 2 countries.https://t.co/0sukGXUTZF — Chérif Mahamat Zene (@Cherif_MZ) April 10, 2018

​ABD'nin 'terörle mücadelede kritik ortak' olarak andığı Çad'ı geçen sene beklenmedik şekilde seyahat yasağı uygulanan ve çoğunluğu Müslüman olan diğer 5 ülkenin yer aldığı listeye alması şaşkınlıkla karşılanmıştı.

ABD'li yetkililer özel pasaport kağıdı stoğu tükenen Çad'ın verilen süre içinde pasaport örneği gönderemediğini, bunun yerine aynı türdeki pasaportun eski bir versiyonunu göndermesi nedeniyle bu ülkenin listeye dahil edildiğini açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü David Lapan ise "Çad'a uygulanan kısıtlamalar pasaport örneği konusundan fazlasıyla ilgili. Çad terörizm ve kamu güvenliğiyle ilgili yeterince bilgi sağlamıyor" demişti.

Trump'ın seyahat yasağı listesinde İran, Suriye, Somali, Yemen ve Kuzey Kore bulunuyor. Ayrıca seyahat yasağı sınırlı olarak Venezüella'dan belirli kurumların yetkililerine de uygulanıyor.