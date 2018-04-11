Cezayir'de askeri uçak düştü: '200 kişi öldü'

Askeri uçağın başkent Cezayir'e 30 km uzaklıktaki Blida bölgesinde bulunan Boufarik kasabasındaki havaalanında düştüğü açıklandı.
🔴#ALERTE 🔴#Algérie— Algérie24 (@Alg24net) April 11, 2018
L'avion, un Iliouchine utilisé pour le transport des troupes militaire, s'est écrasé dans un champ pas loin de l'aéroport de Boufarik https://t.co/ELoeF5q2mp pic.twitter.com/D2MuwWs94G
Yerel kaynaklar askeri uçakta 100'den fazla kişinin olduğunu duyurdu.
#عاجل /#الجزائر / #الطائرة_العسكرية_الجزائرية / أنباء وجود قتلى كانوا على متن #طائرة عسكرية سقطت بالقرب من مطار #بوفاريك العسكري #البليدة. pic.twitter.com/WgnBM2de7Z— #ترند_الجزائر (@ALGERIA_trend) April 11, 2018
Şark'ul Asvat gazetesi ise askeri uçağın düşmesi sonucu en az 200 kişinin öldüğünü duyurdu.
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