'Libyalı üst düzey komutan Halife Hafter yaşamını yitirdi'

Libya ulusal ordusunun lideri emekli general Halife Hafter’in Paris’te tedavi için bulunduğu hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Trablus’tan Sputnik’e bilgi aktaran bir kaynak, “(Hafter’in) öldüğü bilgisi geliyor” ifadelerini kullandı.

Batı medyası önceki gün Hafter’in beyin kanaması şüphesiyle Ürdün’ün başkenti Amman’dan acil olarak Paris’e sevk edilerek tedavi altına alındığını ileri sürmüştü.

Hafter’in yakın çevresinden bazı kişilerse söz konusu iddiaları yalanlamış, General Hafter’in siyasi müzakereler için Ürdün’de bulunduğunu ve iyi hissettiğini belirtmişti.

TOBRUK MERKEZLİ TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE BAĞLIYDI

Libya’da iç savaş başladıktan ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinden sonra Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter, başkent Bingazi'nin kontrolünü ele geçirmiş ve ülke genelinde hakimiyetini sağlamlaştırmıştı.

Uzun süre farklı İslami örgütlere bağlı militanlarla savaşan Hafter, Bingazi’de kazandığı zafer sayesinde hem doğu Libya’nın büyük bir kısmının ve ülkenin güneyindeki önemli birkaç petrol limanının kontrolünü ele geçirmişti.

General Hafter Libya’nın komşusu olan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yanı sıra Rusya’dan da destek alıyordu.

Diğer yandan Libya Ulusal Ordusu'nun Hafter'in ölümü ile ilgili haberi yalanladığı belirtiliyor.