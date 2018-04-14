'Öldü' denilen General Hafter, BM Temsilcisi Selame ile telefonda görüştü

BM Libya Özel Temsilciliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, BM Temsilcisi Selame ile Hafter'in telefon görüşmesinde ülkedeki siyasi gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Açıklamada, görüşmenin detaylarına ve Hafter'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
SRSG @GhassanSalame and Field Marshall Khalifa #Haftar communicated today via phone and discussed the general situation in #Libya and the latest political developments in the country— UNSMIL (@UNSMILibya) April 13, 2018
General Halife Hafter'in danışmanı Fadıl ed-Dib de yaptığı açıklamada, Hafter'in vefat ettiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
'ÖLÜM İDDİALARI TRABLUS'TA KUTLANDI'
Ayrıca, Hafter'in yaşamını yitirdiğine dair iddialar nedeniyle Trablus'ta kutlamalar yapıldığı belirtildi.
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