Afrika'nın son mutlak monarşisinin adı değişti: 'eSwatini Krallığı'

Afrika kıtasındaki son mutlak monarşi olan Swaziland'ın adı değişti. Kral 3. Mswati ülkenin adının artık 'eSwatini' olduğunu ilan etti.

© AP Photo / Ben Curtis Afrika kıtası ikiye mi bölünüyor?

Kral 3. Msawati, ülkesi Swaziland'ın adını 'eSwatini Krallığı" olarak değiştirdiğini ülkenin bağımsızlığının 50. yılı için bir stadyumda yapılan törende duyurdu. Törende aynı zamanda kralın 50. doğumgünü de kutlandı.

Birçok Afrika ülkesinin bağımsızlıklarını kazandıkları sırada 'antik ve yerel isimlerine geri döndüğünü' ifade eden Kral "Bugünden itibaren artık Swaziland olarak anılmayacağız" dedi.

'NEREYE GİTSEK BİZE 'SWITZERLAND' DİYORLAR'

Swaziland adının karışıklık yarattığını söyleyen Msawati "Nereye gitsek bize Switzerland (İsviçre'nin İngilizcesi) diyorlar" dedi.

Aslında Kral 3. Msawati 'Swaziler'in yurdu' anlamına gelen bu ismi uzun süredir parlamento açılışlarında ve diğer uluslararası etkinliklerde kullanıyordu.

1.4 milyon nüfuslu ülke 1968'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış ancak İngilizlerin koyduğu Swaziland adını kullanmayı sürdürmüştü.