Stadyumdaki vaaz bitiminde izdiham çıktı: 6 ölü

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu’nun kuzeyindeki Somgande Stadyumu'nda Şeyh Aguib Sore vaaz verdi.
© AFP 2018 / Ahmed OUOBA
Vaazın bitiminde dinleyicilerin 3 çıkış kapısından birinde yoğunlaşması sonucu izdiham yaşandı.
İzdihamda 5’i kadın 6 kişi hayatını kaybetti.
Programın organizatörleri, stadyumda tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen dinleyicilerin 2 büyük kapıyı boş bırakarak küçük çıkışa yönelmesi sonucu olayın yaşandığını savundu.
Savcılık, izdihamla ilgili soruşturma başlattı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)