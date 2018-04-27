Öldüğü iddia edilen General Hafter Mısır'dan Libya'ya döndü

Hafter, burada yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin iddialara dair, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. İddialara cevap vermek zorunda değilim." dedi.
Hafter taraftarı 'Libya el-Hades' kanalı da özel bir uçakla Benina Havalimanı'na ulaşan Hafter'in görüntülerini yayınladı.
#Breaking #Libya | Field Marshal Khalifa #Hafter has arrived in #Benghazi after treatment in #France pic.twitter.com/yFlUROT4ve— Nadia Ramadan (@NadiaR_LY) April 26, 2018
Libya Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam France 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter'in, Fransa'da gerçekleştirdiği uluslararası toplantılar ve tıbbı muayenelerin ardından Kahire'de Mısırlı taraflarla ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. Mismari, Hafter'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve perşembe günü Libya'ya döneceğini söylemişti.
ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Libya'nın Panorama adlı televizyon kanalı 13 Nisan'da yaptığı yayınında Hafter'in ölümüne dair kaynaksız bir haber geçerken, daha sonra çıkan bazı haberlerde ise Hafter'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Fransız L'Express gazetesi ise üst düzey Libyalı bir diplomata dayandırdığı haberinde, Hafter'in sağlık problemleri nedeniyle Ürdün'de bir hastanede tedavi altına alındığını, ardından 11 Nisan'da Paris'e nakledildiğini ifade etmişti. Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hafter'in beyin damarlarında tıkanıklık tespit edildiği, ayrıca aylar önce kendisine kanser teşhisi konulduğu ve bu yüzden tedavi amacıyla sık sık Ürdün'e gittiği kaydedilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)