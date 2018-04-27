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    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter

    Öldüğü iddia edilen General Hafter Mısır'dan Libya'ya döndü

    © AP Photo / Anja Niedringhaus
    Afrika
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    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter sağlığıyla ilgili basında çıkan çelişkili haberlerin ardından bu akşam Mısır'dan Bingazi'ye döndü.

    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter
    © AP Photo / Anja Niedringhaus
    'Öldü' denilen General Hafter, BM Temsilcisi Selame ile telefonda görüştü
    Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği Hafter güçlerinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'den Bingazi'ye dönen Hafter'in Benina Uluslararası Havalimanında aralarında subay ve komutanların yanı sıra aşiret şeyhlerinin de bulunduğu üst düzey bir heyet tarafından karşılandı.

    Hafter, burada yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin iddialara dair, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. İddialara cevap vermek zorunda değilim." dedi.

    Hafter taraftarı 'Libya el-Hades' kanalı da özel bir uçakla Benina Havalimanı'na ulaşan Hafter'in görüntülerini yayınladı.

    ​Libya Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam France 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter'in, Fransa'da gerçekleştirdiği uluslararası toplantılar ve tıbbı muayenelerin ardından Kahire'de Mısırlı taraflarla ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. Mismari, Hafter'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve perşembe günü Libya'ya döneceğini söylemişti.

    ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

    Libya'nın Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne bağlı emekli general Halife Hafter
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
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    Basında daha önce çıkan haberlerde Hafter'in Fransa'da tedavi gördüğü hastanede öldüğü iddia edilmişti.

    Libya'nın Panorama adlı televizyon kanalı 13 Nisan'da yaptığı yayınında Hafter'in ölümüne dair kaynaksız bir haber geçerken, daha sonra çıkan bazı haberlerde ise Hafter'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Fransız L'Express gazetesi ise üst düzey Libyalı bir diplomata dayandırdığı haberinde, Hafter'in sağlık problemleri nedeniyle Ürdün'de bir hastanede tedavi altına alındığını, ardından 11 Nisan'da Paris'e nakledildiğini ifade etmişti. Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Hafter'in beyin damarlarında tıkanıklık tespit edildiği, ayrıca aylar önce kendisine kanser teşhisi konulduğu ve bu yüzden tedavi amacıyla sık sık Ürdün'e gittiği kaydedilmişti.

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    Etiketler:
    Libya Temsilciler Meclisi, Halife Hafter, Mısır, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
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