Müslüman Kardeşler: Mısır rejimiyle şartlı müzakereye hazırız

© Sputnik / Eduard Pesov Mısır medyası: Ankara iktidarı ele geçirmek için Müslüman Kardeşler ile ortak plan yaptı

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Munir, Müslüman Kardeşler'in eski liderlerinden Kemal el-Hilbavi'nin 'kapsayıcı uzlaşı çağrısıyla' ilgili değerlendirmede bulundu.

MURSİ DE DAHİL SİYASİ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI KOŞULU

Munir, 'Büyükelçi değil bir yetkili aracılığıyla olması ve sadece İhvan'ı değil Sisi rejimine karşı olan tüm örgütleri kapsaması' şartıyla Mısır hükümetiyle müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını ifade etti. Munir, müzakere masasına oturmadan önce askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de dahil olmak üzere hapishanelerdeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

© REUTERS / Joe Skipper Tillerson: Müslüman Kardeşler Türkiye'de hükümetin bir parçası

Mısır hükümetiyle Müslüman Kardeşler'in yurt dışındaki liderlerinden Yusuf Neda arasında 2014-2016 tarihleri arasında görüşmeler olduğunu açıklayan Munir, Neda'dan Mısır'a gitmesi ya da İsviçre'deki Mısır Büyükelçisiyle görüşmesinin istendiğini ancak Sisi'nin meşruiyetinin tanınmasında ısrar edildiği için görüşmelerin sekteye uğradığını sözlerine ekledi.

Son yıllarda aralarında Mısırlı entelektüeller, partiler ve batılı diplomatların da olduğu pek çok kişi ülkedeki toplumsal bölünmeye son vermek ve ulusal uzlaşının sağlanması için girişimlerde bulunuyor.