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    Tunus-Seçim

    Tunus'ta 'Arap Baharı' sonrası ilk seçim: Asker ve polise oy hakkı verildi

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Afrika
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    Tunus'ta yıllardır devam eden yasağın kalkması sonrası asker ve polis ilk kez belediye seçimleri için oy verdi. Ancak seçim yetkilileri katılımın yüzde 12 ile düşük oranda kaldığını duyurdu.

    Tunus
    © AFP 2018 / FETHI BELAID
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    Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta 2011'deki 'Arap Baharı' ayaklanmalarının ardından halk ilk kez belediye seçimleri için 6 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

    Polis teşkilatı ve ordu mensupları ise halktan bir hafta önce oylarını kullandı.

    2011'deki ayaklanmalar sonucu devrilen ve ülkeyi 23 yıldır demir yumrukla yöneten 74 yaşındaki Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin döneminde güvenlik güçlerinin siyasetin dışında kalması gerektiği savunularak asker ve polisin oy hakkı yasaklanmıştı.

    Bin Ali'nin devrilmesi sonrası uzun zamandır yasaklı olan polis sendikaları yeniden oluşturulmuş ve oy hakkı için çağrılar yapılmıştı.

    'TARİHİ BİR GÜN'

    Başkent Tunus'taki seçim merkezinde AFP'ye konuşan bir polis "Bugün tarihi bir gün. İlk kez yurttaşlık hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

    Ancak yeni seçim kanunu polis ve askere sadece yerel seçimlerde oy verme hakkı tanıyor. Asker ve polislerin seçim kampanyalarına ve kamusal toplantılara katılmaları hala yasak.

    POLİS VE ASKERİN KATILIMI YÜZDE 12'DE KALDI

    Tunus
    © AFP 2018 / FETHI BELAID
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    Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu yaklaşık 36.000 asker ve polisin seçim için kayıt yaptırdığını ancak katılımın yüzde 12 oranı ile düşük kaldığını duyurdu.

    Polis sendikalarının biri güvenlik mensuplarının tarafsız kalmasını savunarak boykot çağrısı yaparken çoğunun seçime katılım çağrısı yaptığı da belirtildi.

    'Arap Baharı' olarak anılan süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, 6 Mayıs'ta ayaklanmalar sonrası ilk yerel seçimler için sandığa gidecek.

    Seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7.177 sandalye için 50.000aday yarışacak. Adaylardan, yüzde 52'den fazlasını 35 yaş altı gençler oluşturuyor. Ülke genelinde 11.185 oy verme noktasında 5 milyon 370 bine yakın seçmen oy kullanacak. Yerel yönetimler için 1055'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2074 aday listesi bulunuyor.

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    Etiketler:
    Yerel seçim, Asker, Polis, Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus
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