Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 42 ölü, 68 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin yaralandığı bildirildi.

© AP Photo / Nijerya'da, 475 Boko Haram şüphelisi serbest bırakıldı

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışanı Sani Kakale ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilenlerin çoğunun ağır yaralandığını belirterek, ölenlerin sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.