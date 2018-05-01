Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 42 ölü, 68 yaralı

Arama kurtarma çalışanı Sani Kakale ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilenlerin çoğunun ağır yaralandığını belirterek, ölenlerin sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini vurguladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan Boko Haram'dan şüpheleniliyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
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