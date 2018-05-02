İran, Polisario Cephesi'ni silahlandırdığı suçlamasını reddetti

İran, Fas'ın diplomatik ilişkilerini kesmesine neden olan Batı Sahra'nın bağımsızlığını isteyen Polisario Cephesi'ni silahlandırdığı yönündeki suçlamayı reddetti.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesti

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir İranlı diplomat ile Polisario Cephesi arasında işbirliği olduğu yönünde Fas Dışişleri Bakanı'na atfedilen açıklamalar yanlış" dendi.

Suçlamayı 'tümüyle asılsız' diye niteleyen İran Dışişleri sözcüsü Behram Kasımi ülkesinin diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu belirtti.

Fas dün İran'ı müttefiki Lübnan Hizbullah'ını kullanarak Cezayir destekli Polisario Cephesi'ne silah sevk etmekle suçlamış ve diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita yakın zamanda gerçekleştiğini iddia ettiği 'ilk silah sevkiyatının' İran'ın Cezayir'deki büyükelçiliğinde bulunan bir 'unsur' vasıtasıyla gerçekleştiğini söylemişti.

Burita Hizbullah'ın rolü konusunda ülkesinin 'çürütülemez kanıtlara' sahip olduğunu öne sürerek Tahran ile diplomatik ilişkileri kestiklerini ilan etmişti.

Hizbullah ise suçlamaları reddederek Fas'ın kararının 'dış ülkelerin baskısıyla' alındığını iddia etmişti.

Son gelişme İran ile Fas'ın müttefiki Suudi Arabistan arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.

Riyad dün Fas'a destek çıkarak 'İran'ın Fas'ın içişlerine müdahalesini şiddetle kınadığını' açıklamıştı.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.