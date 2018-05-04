Çin, ABD'nin 'lazerli saldırı' suçlamasını reddetti

Çin, Afrika ülkesi Cibuti’de Amerikalı pilotların Çinli personel tarafından 'lazerli saldırıya' maruz kaldığı yönünde ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) suçlamasına yanıt verdi. Çin Dışişleri iddiayı 'gerçeklere aykırı' olarak niteledi.

Pekin, dün Pentagon'dan gelen Cibuti'deki Çin donanma üssünde bulunan personelin ülkedeki ABD üssüne inen pilotlara askeri tip lazer ışınları tuttuğu yönündeki suçlamasını reddetti.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying gazetecilere yaptığı açıklamada "Dikkatli incelemeler sonrası ABD'nin sözde suçlamasının açıkça gerçeklere aykırı olduğu belirtildi. ABD'deki ilgili kişilere gerçeklere kulak vermelerini ve temelsiz suçlamalarda bulunmamalarını hatırlatabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Çin Savunma Bakanlığı da ABD'nin iddiasını yalanladı.

Pentagon sözcüsü Dana White dünkü açıklamasında Çin'in Cibuti'deki donanma üssünde bulunan Çinli personelin ABD'li pilotlara askeri tip lazer ışınları tuttuğunu ve bazı pilotların bu nedenle hafif göz yaralanmalarına maruz kaldığını öne sürmüştü. White bu konuda resmi şikayette bulunduklarını ve Pekin'den birkaç hafta önce yaşanan olayları araştırmasını istediklerini vurgulamıştı.

White "Bunlar çok ciddi olaylar. Sonuç itibarıyla iki önemli travma söz konusu. Bu eylemler pilotlarımız için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Konuya büyük bir ciddiyetle yaklaşıyoruz" diye konuşmuştu.

AFP'ye konuşan bir diper Pentagon Sözcüsü Sheryll Klinkel lazer tutulması sonucu C-130 kargo uçağının 2 ABD'li pilotunun gözlerinden hafif yaralandığını söyledi.

CİBUTİ'DEKİ ÇİN VE ABD ÜSSÜ BİRBİRİNE BİRKAÇ KM UZAKLIKTA

Cibuti Uluslararası Havalimanı'nda yer alan Camp Lemonnier üssü ABD'nin Afrika'dak itek kalıcı üssü. Üs genellikle Doğu Afrika ve Yemen'deki terörle mücadele operasyonalrında kullanılıyor.

Çin de geçen sene Cibuti'de ABD'nin tesisinden birkaç km uzağa donanma üssü kurmuş ve bu Çin'in ilk denizaşırı üssü olmuştu.