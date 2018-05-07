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    Tunus'un başkenti Tunus'ta bir seçmen

    Tunus'ta 'Arap Baharı' sonrası ilk yerel seçimi Nahda kazandı

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Afrika
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    Tunus'ta 'Arap Baharı'ndan sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27.5'ini alarak birinci olurken, Nida Tunus Partisi yüzde 22.5 ile ikinci sırayı elde etti.

    Tunus-Seçim
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    Tunus'ta 'Arap Baharı' sonrası ilk seçim: Asker ve polise oy hakkı verildi
    Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan ilk sonuçlara göre parlementoda 69 vekille temsil edilen Nahda Hareketi Partisi oyların yüzde 27.5'ini alarak yerel seçimlerde birinci parti oldu.

    Parlamentoda 55 vekille ikinci parti durumundaki Nida Tunus ise oyların yüzde 22.5'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı.

    Nida Tunus Siyasi İşler Yetkilisi Burhan Besis, partisinin yaptırdığı kamuoyu anketlerinde de Nahda Hareketi'nin Nida Tunus'un yüzde 5 üstünde görüldüğünü, anketlerde diğer partilerin ve seçim ittifaklarının çok daha geride kaldığını söyledi.

    Tunus'ta 'Arap Baharı'ndan sonraki ilk yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi ve oyların sayımı devam ediyor.

    KATILIM ORANI YÜZDE 33.7'DE KALDI

    Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı rakamlara göre seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.   

    Seçimin kesin sonuçlarının ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

    4 KEZ ERTELENDİ

    Tunus'ta demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce dört defa ertelenmişti.

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    Etiketler:
    Seçim, Arap Baharı, Nahda (parti), Tunus
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