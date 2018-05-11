Kongo'da korkutan Ebola salgını: İlk ölüm geldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından yapılan duyuruda, yeni bir Ebola virüsü salgınının ortaya çıktığı ve salgınla bağlantılı olarak gerçekleşen ilk ölümün doğrulandığı açıklandı. Duyuruda ayrıca, salgının üç hemşire de dahil olmak üzere 11 kişiye bulaştığı öğrenildi.
'BU DURUM BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'
Hükümet yetkilileri ise hastalığın sınırı geçmesini ve komşu ülkelere yayılmasını önlemek için tedbirleri görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
'EN KÖTÜ SENARYO'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki yeni bir Ebola salgındaki 'en kötü senaryo' için hazırlanıldığını söyledi.
DSÖ'nin acil müdahale sorumlusu Peter Salama, Cenevre'deki gazetecilere verdiği demeçte, "Çok endişeliyiz ve en kötü senaryo da dahil olmak üzere tüm senaryoları planlıyoruz." ifadelerini kullandı. DSÖ'nün Bikoro'nun kuzeybatı bölgesinde, Tumbathe Gölü kıyısında, 4 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında, 18 ölüm dahil olmak üzere 32 şüpheli veya teyit edilmiş vaka tespit ettiği öğrenildi. Bölgeye ayrıca incelemelerde bulunmak üzere DSÖ görevlisi doktorların gönderildiği belirtildi.
Öte yandan bu durum, Ebola'nın ilk baş gösterdiği 1976'dan bu yana ülkede görülen 9. salgın.
KOMŞU ÜLKELERDEN SINIR ÖNLEMLERİ
Bu arada Nijerya'nın göçmenlik servisi tarafından yapılan açıklamada, havaalanlarında ve diğer giriş noktalarında önleyici tedbir olarak tarama testlerinin artırıldığı belirtildi. Ayrıca, Gine ve Gambiya yetkilileri de sınır boyunca önlemler alındığını duyurdu.
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