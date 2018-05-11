Kongo'da korkutan Ebola salgını: İlk ölüm geldi

Kongo'da başlayan yeni Ebola salgınında ilk ölüm vakasının gerçekleştiği öğrenildi. Bakanlığın salgından etkilenen köyleri belirlemek için ülkenin kuzeybatısına 12 uzmandan oluşan bir ekip gönderdiği öğrenilirken, bölgeye ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) görevlisi doktorların da gönderildiği belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından yapılan duyuruda, yeni bir Ebola virüsü salgınının ortaya çıktığı ve salgınla bağlantılı olarak gerçekleşen ilk ölümün doğrulandığı açıklandı. Duyuruda ayrıca, salgının üç hemşire de dahil olmak üzere 11 kişiye bulaştığı öğrenildi.

'BU DURUM BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'

© AP Photo / David Goldman 'Ebola ile mücadelede milyonlarca dolar çalındı'

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Bikoro bölgesinde salgın nedeniyle 5 haftada 21 vaka tespit edildiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi, Açıklamada ayrıca "Ülkemiz yine Ebola virüsü salgınıyla karşı karşıya ve bu salgın uluslararası toplum nezdinde ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor. Daha önceki salgınları hızla kontrol altına alan çalışanlarımız, bu salgını önlemek için de çalışmalarına başladı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın salgından etkilenen köyleri belirlemek için ülkenin kuzeybatısına 12 uzmandan oluşan bir ekip gönderdiği öğrenilirken, Kongo Sağlık Bakanı Oly Ilunga da "Bu salgının tanımlayıcı özelliklerinden biri, üç sağlık çalışanının etkilenmiş olmasıdır" dedi ve "Bu durum bizi endişelendiriyor ve acil cevap gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet yetkilileri ise hastalığın sınırı geçmesini ve komşu ülkelere yayılmasını önlemek için tedbirleri görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

'EN KÖTÜ SENARYO'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki yeni bir Ebola salgındaki 'en kötü senaryo' için hazırlanıldığını söyledi.

DSÖ'nin acil müdahale sorumlusu Peter Salama, Cenevre'deki gazetecilere verdiği demeçte, "Çok endişeliyiz ve en kötü senaryo da dahil olmak üzere tüm senaryoları planlıyoruz." ifadelerini kullandı. DSÖ'nün Bikoro'nun kuzeybatı bölgesinde, Tumbathe Gölü kıyısında, 4 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında, 18 ölüm dahil olmak üzere 32 şüpheli veya teyit edilmiş vaka tespit ettiği öğrenildi. Bölgeye ayrıca incelemelerde bulunmak üzere DSÖ görevlisi doktorların gönderildiği belirtildi.

Öte yandan bu durum, Ebola'nın ilk baş gösterdiği 1976'dan bu yana ülkede görülen 9. salgın.

KOMŞU ÜLKELERDEN SINIR ÖNLEMLERİ

Bu arada Nijerya'nın göçmenlik servisi tarafından yapılan açıklamada, havaalanlarında ve diğer giriş noktalarında önleyici tedbir olarak tarama testlerinin artırıldığı belirtildi. Ayrıca, Gine ve Gambiya yetkilileri de sınır boyunca önlemler alındığını duyurdu.