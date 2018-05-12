Yemen'e giden Türk gemisinde patlama

Yemen'e buğday taşıyan 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisinde patlama oldu. Suudi koalisyon sözcüsü patlamanın içeriden dışarıya doğru olduğunu açıklarken, gemiye füze saldırısı olduğu öne sürüldü.

© REUTERS / Khaled Abdullah BM'den Yemen açıklaması: Artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz

Reuters'ın haberine göre patlama, Yemen'in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan 'İnce İnebolu' adlı Türk yük gemisinde meydana geldi.

SUUDİ KOALİSİYON SÖZCÜSÜ: PATLAMA İÇERİDEN DIŞARIYA DOĞRU

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Cizan limanına çekildi.

Ajansa göre gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Sözcü kaptanın patlamanın sebebini bilmediğini de belirtti.

Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü.

50.000 T0N RUS BUĞDAYI TAŞIYORDU

Reuters'e konuşan ve gemiyle bağlantısı bulunan bir kaynak geminin 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklü olduğunu söyledi.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Suudi hava savunması Husiler'in attığı füzeleri Riyad üzerinde önledi

Reuters'a konuşan bir diğer gemicilik uzmanı ise füze saldırısı ihtimalinin yanı sıra, geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Salif'teki liman görevlileri konunun 2016'da ticari malların tedarikinin kolaylaştırılması için kurulan Birleşmiş Milletler'in Doğrulama ve İnceleme Mekanizması'na aksettirildiğini açıkladı.

Yemen'de üç yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi Husilerin saldırısına uğradığı belirtiliyor.

Suudilerin öncülüğündeki koalisyon 2015'ten beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Savaşta şu ana dek en az 10 bin kişi öldü, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.