Etiyopya'da 'peygamber' olduğunu iddia eden sağlık çalışanı, ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı

Etiyopya'nın Celile kasabasında peygamber olduğunu söyleyen bir kişi, bir ölüyü diriltme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca gözaltına alındı.

Getayawkal Ayele adlı sağlık çalışanı, bir süre önce ölen Belay Biftu adlı adamın ailesine giderek, Yuhanna İncili'nde geçen, İsa'nın Aziz Lazar'ı ölümünden dört gün sonra mucizevi şekilde diriltmesi öyküsünü anlattı ve aynısını yapabileceğini iddia etti.

ÖLÜ MEZARINDAN ÇIKARILDI

CNN Trk'te yer alan habere göre aile, Biftu'nun mezardan çıkarılmasını kabul etti.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "ölü diriltme" seansında Getayawkal Ayele, cesedin üzerine oturarak "Belay, Uyan" diye bağırdı.

Bazı aile üyelerinin baygınlık geçirdiği seans sonunda ölü dirilmedi.