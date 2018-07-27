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15:44 27 Temmuz 2018
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    Güney Sudan

    Kıtlıkla boğuşan Güney Sudan'da, milletvekillerine 40 bin dolarlık 'araba' kredisi

    © REUTERS /
    Afrika
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    Güney Sudan'da 400 milletvekilinin her birine araba almaları için 40 biner dolar kredi verilmesi tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny ise, "Bu parayı araba almaları için verdik çünkü şu anda motosiklet kullanıyorlar" ifadeleriyle savundu.

    Güney Sudan'da açlık tehlikesi büyüyor
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    Güney Sudan'da gıda krizi: Nüfusun yarıdan fazlası açlık tehdidi altında
    Güney Sudan'da milletvekilleri için sağlanan 40 bin dolarlık kredi, ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bilinen ülkede eleştirilerin hedefi oldu.

    Toplam maliyeti 16 ilyon doları bulacak kararı savunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny, yöneltilen eleştiriler üzerine "Milletvekillerinin motosikletle seyahat etmesini bekleyemezsiniz" dedi.

    Karara karşı çıkanlar, Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in iki hafta önce görev süresini 2021'e kadar uzatan milletvekillerini bu yolla ödüllendirdiğini söylüyor. Hükümet görev süresinin uzatılmasını, seçimlerin iç savaş nedeniyle yapılamayacağını söyleyerek savunuyor.

    Ülkede var olan kıtlık tehlikesi, 2013'te Kiir'e bağlı güçlerle, görevden aldığı yardımcısı Riek Machar'ın silahlı güçleri arasında başlayan iç savaşa bağlanıyor. Dünya Gıda Programı'na göre, kıtlık nedeniyle 3.8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Güney Sudan'da açlık tehlikesi büyüyor
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    Güney Sudan'da gıda krizi: Nüfusun yarıdan fazlası açlık tehdidi altında
    'HALK HÜKÜMETİN UMRUNDA DEĞİL'

    Başkent Juba'da BBC'ye konuşan bazı Güney Sudanlılar, hükümetin araba yerine kalkınma projelerine yatırım yapması gerektiğini söylediler. Bir Güney Sudanlı kadın, "Kişi başına 40 bin dolar çok para. Bu neyin ulaşımı? Bu yolsuzlık değil mi? Halk hükümetin umurunda değil. Para, milletvekillerini susturmak için mi veriliyor?" dedi.

    Bir başka Güney Sudanlı da ülkede dört aydır memur maaşlarının ödenmediğini belirterek paranın buraya kullanılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny BBC'ye siyasi elitin kamu paralarını israf etiği suçlamalarını reddetti, milletvekillerinin aldıkları parayı beş yıl içinde geri ödeyeceklerini, 2005 ve 2009'da milletvekillerine aynı şekilde kredi verildiğini söyledi.

    Güney Sudan Cumhurbaşkanı Kiir, ülkenin kurulduğu 2011 yılından bu yana iktidarda.

    2013'te başlayan iç savaş, Afrika tarihindeki en büyük insani krizlerden birine neden oldu. Dünya Gıda Programı'na göre savaş, 12.2 milyon nüfuslu ülkede 7.1 milyon kişiyi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

    2 milyon kişi ülke içindeki kamplarda yaşamaya başlarken 1.8 milyon kişi komşu ülkelere sığındı.

    Ülkede seçimlerin 2015'e yapılması gerekiyordu.

    Etiketler:
    kıtlık, açıklama, araba, savunma, kredi, Ateny Wek Ateny, Salva Kiir, Güney Sudan
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