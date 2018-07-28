Türkiye ile Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

Erdoğan, Zambiya temaslarını tamamlaması öncesi farklı alanlarda 12 anlaşma imzaladıklarına dikkat çekip "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bu, ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir gösterge" dedi.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, Zambiya'da

Türkiye'den Zambiya'ya cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan, Zambiyalı mevkidaşı Edgar Lungu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

'AFRİKA'DAN 10 DEVLET BAŞKANI GELDİ'

Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Afrika'dan 10 devlet başkanının katıldığını anımsatan Erdoğan, törene katılarak gösterdiği dostluk için Lungu'ya teşekkürlerini yineledi.

© REUTERS / Kayhan Ozer 'Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor'

"Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız, bu ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir gösterge'' diyen Erdoğan, Türk ve Zambiyalı iş insanlarının toplantısı üzerinden şöyle konuştu:

KARMA EKONOMİK KOMİSYON ÇAĞRISI

"Bugüne kadar hiç yapılmamış olan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ilkinin bir an önce düzenlenmesini arzu ediyoruz. İş Konseyinin ilk toplantısının geçtiğimiz haziran ayı sonunda gerçekleştirildiğini memnuniyetle öğrendim. Fakat bunun düzenli bir şekilde devamında büyük faydalar görüyorum. Ayrıca 7'nci Ulusal Kalkınma Planınız çerçevesinde öncelik verdiğiniz tarım, enerji, turizm, imalat ve sağlık alanlarında sizinle iş birliğini ilerletebiliriz. Bu konuda, hepsinde beraber hareket etmeye varız. Zambiya'nın ekonomik hayatını çeşitlendirme hedefine küçük ve orta ölçekli işletmeler alanındaki tecrübelerimizle katkıda bulunabileceğimizi de düşünmekteyim."

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'TURİZME AÇILAN KAPI THY'

Erdoğan, Zambiya'nın başta Viktorya Şelaleleri de olmak üzere önemli bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, turizm sektörünün Türkiye'de çok geliştiğini, bu konuda Zambiya ile tecrübe paylaşımına gidebileceğini dile getirdi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan aralık başında Zambiya'ya uçuş başlatabilecekleri yönünde bilgi aldığını, uçuşların bu ülkenin turizmine olumlu katkı yapacağına işaret etti.

'TARIMDA İŞBİRLİĞİ'

Her ikisi de tarım ülkesi olan Türkiye ve Zambiya'nın bu alanda da yüksek bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarım endüstrisi alanındaki birikimini Zambiya ile paylaşabileceğini kaydetti.

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Erdoğan, en kısa zamanda Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın müzakerelerinin tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, enerji alanında ilk etapta doğalgaz çevrim santrali yapılabileceğini, asıl ideal olanın ise hidroelektrik santral yapımı olduğunu söyledi.

Rüzgar enerjisi santrallerinin çoğaltmanın da mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Barajlar noktasında sıkıntınız var, bunu biliyorum. Barajlar inşa etmek suretiyle gerek kullanımda gerek içme suyunda gerekse enerji üretiminde önemli adımlar atılabilir" diye ekledi.

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''30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlemeyi planladığımız dünyanın önemli savunma sanayi fuarları arasında yer alan, '2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na Zambiya'nın katılımından memnuniyet duyarız'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda gösterdiği büyük gelişime işaret ederek, bu konuda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye'nin, Zambiya'nın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. "Bunun için askeri çerçeve ve savunma sanayi anlaşmalarını süratle neticelendirmeye gayret etmeliyiz. Zaten Milli Savunma Bakanlarımızın da bugün imzalayacağı iki anlaşma var'' dedi.

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TİKA'nın Lusaka'da ofis açmasının önemine de değinen Erdoğan, TİKA'nın 2000'li yanlardan bu yana Zambiya'ya yönelik teknik yardımlar ve eğitim programları düzenlediğini, TİKA'nın Lusaka'da bir ofis açmasının, bu faaliyetlerin daha sistematik bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti.

12 ANLAŞMA

Erdoğan ile Lungu'nun huzurunda iki ülke arasında şu anlaşmalar imzalandı:

1) Lusaka'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Program Koordinasyon Ofisi'nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası

2) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ve Zambiya Ulusal Yayın Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü

3) Tarım Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı

4) Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İş Birliği Konulu Mutabakat Zaptı

5) Turizm Alanında İş Birliği Anlaşması

6) Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü

© AFP 2018 / WIKUS DE WET Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Güney Afrika'da protesto

7) Güvenlik İş Birliği Anlaşması

8) Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

9) Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması

10) Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma

11) Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması

12) Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması

ERDOĞAN LUSAKA'DAN AYRILDI

Erdoğan, Zambiya'daki resmi temaslarının ardından özel uçak TUR ile TSİ 19.55'te başkent Lusaka'dan ayrıldı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'dan ayrıldı.