Zimbabve'de oy pusulasında 38 yıl sonra ilk defa Mugabe yok

Adaylardan 4'ünün kadın olacağı seçimde Mnangagwa'nın karşına çıkacak en büyük rakip ise muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı'nın lideri Nelson Chamisa olacak.
Seçimde öne çıkan diğer önemli isim ise 2004-2014 yıllarında devlet başkanı yardımcılığı yapan kadın aday Joice Mujuru.
İngiliz sömürgecilere karşı verilen özgürlük savaşındaki gerilla faaliyetlerinden ötürü 'timsah' lakabıyla bilinen ve eskiden Mugabe’ye en yakın isimlerden biri olan Mnangagwa, bu seçimde reform vaatleriyle öne çıktı. Ordunun müdahalesiyle iş başına gelen Mnangagwa, ülkesini dünyaya açma vaadinde bulunmakla birlikte seçim kampanyasında ulusal birliğin sağlanması ve ülkedeki yolsuzluğun azaltılması gibi konulara ağırlık verdi.
Yaklaşık 5.6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçim sonuçlarının bir hafta içerisinde Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Priscilla Chigumba tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Eğer devlet başkanı adaylarından biri ilk turda oyların çoğunluğunu alamazsa, en çok oyu alan iki aday ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecek. Ayrıca, iki kanatlı meclise sahip olan ülkede, Senatonun 80, Ulusal Meclisin 270 yeni üyesi de belli olacak.
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