Kayıt
12:11 29 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Emmerson Mnangagwa

    Zimbabve'de oy pusulasında 38 yıl sonra ilk defa Mugabe yok

    © REUTERS / Philimon Bulawayo
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Zimbabveliler, 38 yıl sonra eski Devlet Başkanı Robert Mugabe olmadan devlet başkanlığı ve genel seçimler için yarın sandık başına gidecek.

    Emmerson Mnangagwa
    © REUTERS / Siphiwe Sibeko
    Zimbabve'de Devlet Başkanı'na bombalı suikast girişimi: 8 yaralı
    Başkanlık için 22 adayın katıldığı seçimlerde iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (Zanu-PF) adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa yarışacak.

    Adaylardan 4'ünün kadın olacağı seçimde Mnangagwa'nın karşına çıkacak en büyük rakip ise muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakı'nın lideri Nelson Chamisa olacak.

    Seçimde öne çıkan diğer önemli isim ise 2004-2014 yıllarında devlet başkanı yardımcılığı yapan kadın aday Joice Mujuru.

    Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe
    © REUTERS / Alessandro Di Meo
    Mugabe, zorla istifa etmesinden 4 ay sonra halefine meydan okudu
    Zimbabveliler, 38 yıl sonra ilk kez eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yarışmadığı bir oy pusulasıyla karşılaşacak.

    İngiliz sömürgecilere karşı verilen özgürlük savaşındaki gerilla faaliyetlerinden ötürü 'timsah' lakabıyla bilinen ve eskiden Mugabe’ye en yakın isimlerden biri olan Mnangagwa, bu seçimde reform vaatleriyle öne çıktı. Ordunun müdahalesiyle iş başına gelen Mnangagwa, ülkesini dünyaya açma vaadinde bulunmakla birlikte seçim kampanyasında ulusal birliğin sağlanması ve ülkedeki yolsuzluğun azaltılması gibi konulara ağırlık verdi.

    Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe
    © AP Photo / Ben Curtis
    Zimbabve lideri Mugabe askeri müdahale sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı
    MDC’nin eski lideri olan ve şubat ayında hayatını kaybeden muhalif Morgan Tsvangirai’ye yakın isimlerden 40 yaşındaki avukat Chamisa ise ülkede 2009-2013 yıllarında Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı. Eskiden Mugabe’yi destekleyen bir partinin de halihazırda desteğini arkasına alan Chamisa, kalkınma ve altyapı, anayasal haklar ve sağlık konularını kampanyasında sıkça işledi.

    Yaklaşık 5.6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede seçim sonuçlarının bir hafta içerisinde Zimbabve Seçim Komisyonu Başkanı Priscilla Chigumba tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Eğer devlet başkanı adaylarından biri ilk turda oyların çoğunluğunu alamazsa, en çok oyu alan iki aday ikinci turda tekrar karşı karşıya gelecek. Ayrıca, iki kanatlı meclise sahip olan ülkede, Senatonun 80, Ulusal Meclisin 270 yeni üyesi de belli olacak.

    İlgili konular:

    Zimbabve'nin yeni lideri Mnangagwa yemin etti
    Mugabe'nin ardından Zimbabve borsası çöktü
    Zimbabve halkı Mugabe'nin istifasını kutluyor
    Zimbabve'yi 37 yıldır yöneten Mugabe istifa etti
    'Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'ye istifası karşılığında dokunulmazlık verildi'
    Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe ulusa seslendi: İstifa sinyali yok
    Zimbabve lideri Mugabe kendi kurduğu partinin liderliğinden alındı
    Zimbabve lideri Mugabe, komutanlarla ikinci kez görüşecek
    Zimbabve lideri Mugabe'nin ilk fotoğrafları yayınlandı
    Afrika Birliği: Zimbabve'deki huzursuzluk 'darbe gibi görünüyor'
    Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma: Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe ev hapsinde
    Zimbabve ordusu 'darbe' iddialarını yalanladı
    Etiketler:
    Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF), Demokratik Değişim Hareketi (MDC), Nelson Chamisa, Emmerson Mnangagwa, Robert Mugabe, Zimbabve
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yüzyılın en uzun Ay tutulması öncesi Van Gölü kenarında yuva yapan leyleklerin görüntüleri kameralara yansıdı.
    Kanlı Ay tutulması öncesi Van'da dolunay manzaraları
    Karikatür
    'Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti'
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet