Gana'da elektrik bağlanacak köyler: Bilge Vajina, Aptal Penis, Üzgün Testis...

Gana parlamentosunda yeni elektrik bağlanacak köylerin listesi okunurken bazı vekiller gülme krizine girdi. Zira onların da isimlerini ilk kez duyduğu köyler arasında 'Bilge Vajina', 'Aptal Penis' ve 'Üzgün Testis' vardı.

© AP Photo / David Guttenfelder Irak'ta Elektrik Bakanı Fehdavi görevden uzaklaştırıldı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Afrika ülkesi Gana'da, elektrik bağlanacak bölgelerin adı parlamentoda okunurken, cinsel organ isimleri içeren köyler milletvekilleri arasında gülme krizine neden oldu. Milletvekili John Frimborg, Twi dilinde "Bilge Vajina" (Etwe nin Nyansa), "Aptal Penis" (Kote ye Aboa) ve "Üzgün Testis" (Shua ye Morbor) anlamına gelen köylerin elektriğe kavuşacağını söyledi. Enerji Bakanı Boakye Agyarko, ülkenin doğusundaki köylerin isimleri okunurken, "Elektrik, bu köylerin gece hayatını değiştirebilir" diye espri yaptı.

'KÖY İSİMLERİ, KİŞİLERİN YAŞAM DENEYİMLERİNDEN ESİNLENEREK KONUYOR'

Birçok Ganalının bu köylerin adlarını ilk kez duydukları belirtiliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda köylere neden bu tür isimler verildiği soruları soruldu. BBC Akra muhabiri Thomas Naadi, normalde köy isimlerinin buralara ilk yerleşen kişiler tarafından verildiğini söylüyor. Naadi, köy adlarının bu kişilerin yaşam deneyimlerinden esinlenerek konulduğunu belirtiyor.

Gana'da halkın yüzde 80'e yakının elektriğe erişimi var. Dünya Bankası'nın 2016'da yayımladığı bir raporda Afrika genelinde halkın sadece yüzde 40 kadarının elektriği olduğu belirtiliyor.