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23:16 31 Temmuz 2018
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    Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rus gazeteciler olduğu tahmin edilen 3 kişi öldürüldü

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    Afrika
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    Olay yeri inceleme
    © AA /
    19 yaşındaki Rus genç kız İstanbul’da ölü bulundu
    Orta Afrika Cumhuriyeti'nde üzerinde İzvestiya gazetesine ait kimlik bulunan 3 kişi öldürüldü

    Orta Afrika Cumhuriyeti'nde üzerinde basın kartı olan ve Rusya asıllı olduğu düşünülen 3 kişinin öldürüldüğü belirtildi. AP'nin bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Orta Afrika Cumhuriyeti'nin orta kesimindeki Sibut kenti yakınlarında, geçtiğimiz gece, basın kartlarına sahip 3 kişi öldürüldü" dendi.

    'KİMLİĞİ BELİRSİZ, SİLAHLI KİŞİLER'

    Ajansa konuşan kaynaklar, ölülerin Sibut kentinde 23 km mesafede tespit edildiğini belirterek, "Onlar, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü" dediler.

    Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu haberi doğrularken, öldürülen 3 kişiden ikisinde Rus gazetesi İzvestiya'ya ait basın kartlarının tespit edildiğini açıkladı.

    Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Öldürülenlerin Rus vatandaşı olduğuna dair henüz emin değiliz, çünkü henüz üzerlerinde hiçbir kimlik bulunmadı, sadece ikisinin üzerinde İsvestiya çalışanları olduğuna dair gazetecilik belgeleri bulundu. Öldürülen üçüncü şahısla ilgili henüz hiçbir bilgiye sahip değiliz" ifadelerine yer verildi.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis
    © AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
    Rus diplomat Atina’daki evinde ölü bulundu
    'NET BİLGİ YARIN SABAH GELECEK'

    Cesetlerin yerel bir hastaneye ulaştırıldığını ifade eden Rus Büyükelçilik, "Ölenlerin kimliği, belgeleriyle ilgili net bilgi muhtemelen yarın sabah gelecek" diye ekledi.

    Olayla ilgili ilk bilgilerin önce yerel jandarmadan sonra da ülkenin devlet başkanlığı ofisinden aldıklarını belirten Rus Büyükelçilik, "Bize, onların Rus gazeteci olup olmadığını sordular ama bizde bu ülkede Rus gazetecilerin olduğu yönünde hiçbir bilgi yok" bilgisini verdi.

    Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Yerel yetkililerden alınan ön bilgilere göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rusya vatandaşı olduğu tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu. Rusya Büyükelçiliği, ölenlerin Rusya vatandaşı olup olmadığı konusuna netlik getirmek için Orta Afrika Cumhuriyeti emniyet güçleriyle yakın temas içinde bulunuyor" dedi.

    İZVESTİYA'DAN AÇIKLAMA

    İzvestiya gazetesinden yapılan açıklamada, "Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarında son zamanlar hiçbir çalışanımız bulunmadı. Gazetenin tüm çalışanları standart rejimde çalışmaya devam ediyor, gazetecilerimizin olağanüstü olaylar yaşadığı yönünde hiçbir bilgi yok" dendi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Orta Afrika Cumhuriyeti görev yapan Rus diplomatların, bu ülkede bulunan ve Rus gazetecilere ait olduğu tahmin edilen 3 cesedin teşhisi için yola çıktığını açıkladı.

    Etiketler:
    İzvestiya, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Mariya Zaharova, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya
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