Cezayir'de meclis faaliyetleri donduruldu

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Cezayir Meclis Başkanı Said Buhacce, görevinden istifa etmesi çağrıları üzerine yaşanan iç krizin ardından meclis faaliyetlerini dondurma kararı aldı.

Cezayir resmi haber ajansına göre Buhacce, meclisteki 5 grup başkanının istifasını istemesinin ardından meclis diplomasisi çerçevesindeki programlı faaliyetleri dondurma kararı aldı.

Aralarında Said Buhacce'nin Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisinin de olduğu 5 parti pazar günü, Buhacce istifa edene kadar meclis içindeki faaliyetlerini dondurduklarını ilan etmişti.

FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas, cumartesi günü başkent Cezayir'in güneyindeki Mediye kentinde düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, meclisteki 462 milletvekilinden 320'sinin Meclis Başkanı Buhacce'nin istifa etmesi için imza verdiğini belirtmişti.

Cezayir anayasası ve meclis iç tüzüğüne göre, meclis başkanından güvenoyu çekilemiyor ancak istifası, görev süresinin dolması ya da vefatı üzerine değişikliğe gidilebiliyor. Meclis başkanının istifasının yürürlüğe girmesi için istifasını Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya sunması gerekiyor.

Buhacce'nin istifasının istenmesinin arkasında, iktidar partisi mensubu ve Meclis Genel Sekreter Süleymani Beşir'in görevine geçen pazar günü son vermesinin yattığı belirtiliyor.

Buhacce, Mayıs 2017'de 5 yıllığına Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı olarak seçilmişti.