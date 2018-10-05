Uganda ordusu 'Korunmayan asker ülkesini koruyamaz' diyerek prezervatif üretti

© AP Photo / Obed Zilwa Zimbabve, Çin malı prezervatiflere isyan etti: Çok küçük geliyor

Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Brig Kyanda, Swahili dilinde "korunma" anlamına gelen Ulinzi marka prezervatifin tanıtım toplantısında "Korunmayan asker ülkesini koruyamaz" dedi.

Kamuflaj görünümlü pakette satılan kondomlar hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Sağlık Bakanlığı Prezervatif Koordinatörü Kibirige, bu sayede göreve giden askerlerin dönüşte evlerine HIV getirmesinin önüne geçileceğini söyledi ve ekledi:

"Bu işin doğasında pek çok zorluk var. Askerler bazen savaş bölgelerine gidiyor ve orada zevk için kadınlarla birlikte oluyor. Askerlerin evlerindeki eşlerinin hastalık kapmasını engellemek için kendilerini koruması gerekiyor."