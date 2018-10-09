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17:13 09 Ekim 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    İngiliz istihbaratı: Putin, Libya'yı yeni Suriye yapmak istiyor

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Afrika
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    İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir rapor sunan İngiliz istihbarat kurumlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Libya'yı 'yeni Suriye' yapmak istemekle suçladığı öne sürüldü.

    Çatışmaların devam ettiği Libya’da 400 mahkum hapishaneden kaçtı
    © REUTERS / Hani AMARA
    Çatışmaların devam ettiği Libya’da 400 mahkum hapishaneden kaçtı
    İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir rapor sunan İngiliz istihbarat kurumlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Libya'yı 'yeni Suriye' yapmak istemekle suçladığı belirtildi.

    The Sun gazetesinin  haberine göre, İngiliz istihbarat şefleri, May'le yaptığı toplantıda Putin'in Libya'yı yeni Suriye haline getirmek istediğini ve Moskova'nın ana amacının Avrupa'ya uzanan  ana kayıtdışı göçmen rotası üzerinde kontrolü ele geçirmek olduğunu iddia etti.

    'MOSKOVA, HAFTER'İ DESTEKLİYOR'

    Rus askeri istihbaratı GRU'dan onlarca yetkilinin ve ona bağlı özel birlik Spetsnaz'ın iletişim kanalı kurulması ve bu konuda eğitim verilmesi için Libya'nın doğusunda bulunduğunu iddia eden The Sun, Moskova yönetiminin ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki  General Halife Hafter'i desteklediğini ve Hafter'in birliklerini ağır silahlarla donattığını ileri sürdü.

    'KALİBR FÜZELERİ VE S-300'LER KONUŞLANDIRILDI'

    Libya ordusu sözcüsü Ahmed Mismari
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Libya ordusu sözcüsü: Putin buradaki krize müdahale etmeli, Türkiye gibi dış faktörleri çıkarmalı
    "Sahil kenti Tobruk ve Bingazi'de, bu kentlerde ileri karakolları bulunan Rus özel askeri şirketi Wagner Group görüntüsü altında iki Rus askeri üssü bulunuyor" diye devam eden gazete, Kalibr gemisavar füzeleriyle S-300 hava savunma sistemlerinin Libya'ya konuşlandırıldığı iddiasına da yer verdi.

    'AKDENİZ'DE YENİ GÖÇ DALGASI BAŞLAYABİLİR'

    The Sun'a konuşan İngiliz hükümetinden üst düzey bir kaynak, "Eğer Moskova, Libya'nın kıyı hattında kontrolü ele geçirirse bu, Akdeniz üzerinden yeni bir göç dalgasına yol açabilir" dedi.

    Kaynak, "Putin'in Libya'da yaptıkları, Suriye ve Kırım'da uyguladığı taktiğe tamamen uyuyor. Kontrol edilemeyen bir alan görüyor ve bunu Batı'ya azami derecede nüfuz etmek için kullanıyor. İşin doğrusu biz  hem Libya'dan bir petrol şokuna hem de mülteci akışına karşı çok savunmasızız" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Suçlama, S-300, Halife Hafter, Theresa May, Vladimir Putin, Akdeniz, Suriye, İngiltere, Libya, Rusya
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