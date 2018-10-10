Cezayir'in Setif kentinin simgesi olan kadın heykeline çekiçli saldırı

Cezayir'in Setif kentinde bir adam, kentin simgesi olan Ain el-Fouara Çeşmesi'ndeki çıplak göğüslü kadın heykeline çekiç ve demir çubukla zarar verdi. Gözaltına alınan şahsın geçen sene de heykele saldırıp zarar verdiği açıklandı.

© AA / İzmir Metro AŞ 'Müstehcen' bulunan heykele balyozlu saldırı

Cezayir'in Setif kentinin simgesi olan Ain el-Fouara Çeşmesi'ndeki kadın heykeli aynı kişi tarafından 2 sene içinde 2. kez saldırıya upradı.

Setif kenti iletişim direktörü Muhammed Topuri heykele demir çubuk ve çekiçle saldıran erkeğin bir Selefi olduğunu ve heykelin göğüs, yüz ve kol kısmına zarar verdiğini duyurdu.

Kültür Bakanı Azzasedine Mihoubi de Twitter'dan yaptığı açıklamada şahsın gözaltına alındığını ve bu kişinin geçen sene de heykele saldırıp zarar verdiğini söyledi.

Şahsın heykele saldırdığı anların görüntüleri de sosyal medyada yayımlandı.

Les ennemis de la culture, les ennemis de l'art, les ennemis de la beauté.

Mais surtout les ennemis de la femme. Même en statue, ça les provoque!

La Fontaine de Ain El Fouara, monument emblématique de la ville de Sétif

Pauvre #Algérie pic.twitter.com/VuoYqbKZUY — Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) December 18, 2017

​Fransız sömürgesi döneminden kalan heykel, Fransız heykeltraş Francis Saint Vidal tarafından 1889'da yapılmıştı. Cezayir'de iç savaşın sürdüğü 1997 yılında heykel İslamcılar tarafından dinamitlenmiş ardından İtalya'da onarım görümüştü.

Heykel ülkedeki en önemli kültürel eserlerden bir isayılıyor ve çok sayıda turisti kendine çekiyor.