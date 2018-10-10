Cezayir'in Setif kentinin simgesi olan kadın heykeline çekiçli saldırı

Setif kenti iletişim direktörü Muhammed Topuri heykele demir çubuk ve çekiçle saldıran erkeğin bir Selefi olduğunu ve heykelin göğüs, yüz ve kol kısmına zarar verdiğini duyurdu.
Kültür Bakanı Azzasedine Mihoubi de Twitter'dan yaptığı açıklamada şahsın gözaltına alındığını ve bu kişinin geçen sene de heykele saldırıp zarar verdiğini söyledi.
Şahsın heykele saldırdığı anların görüntüleri de sosyal medyada yayımlandı.
Les ennemis de la culture, les ennemis de l'art, les ennemis de la beauté.— Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) December 18, 2017
Mais surtout les ennemis de la femme. Même en statue, ça les provoque!
La Fontaine de Ain El Fouara, monument emblématique de la ville de Sétif
Pauvre #Algérie pic.twitter.com/VuoYqbKZUY
Fransız sömürgesi döneminden kalan heykel, Fransız heykeltraş Francis Saint Vidal tarafından 1889'da yapılmıştı. Cezayir'de iç savaşın sürdüğü 1997 yılında heykel İslamcılar tarafından dinamitlenmiş ardından İtalya'da onarım görümüştü.
Heykel ülkedeki en önemli kültürel eserlerden bir isayılıyor ve çok sayıda turisti kendine çekiyor.
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