Dar pantolon giydiği için gözaltına alındı

Sudan'da Muna Mecdi adındaki bir şarkıcı konserde dar pantolon giydiği gerekçesiyle Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde gözaltına alındı.

Yerel basındaki haberlere göre Mecdi konserin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı ve 'yüz kızartıcı kıyafet giydiği için' hakkında tutanak tutuldu.

Halkın duygularını rahatsız eden ve adap kurallarını ihlal eden kıyafet giymeyi yasaklayan Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde gözaltına alınan şarkıcı Muna Mecdi, söz konusu konserde uzun kollu beyaz bluz ve dar bir pantolon giyiyordu.

إيقاف مطربة في السودان بسبب بنطالها "الضيق" يجدد المطالبات بإلغاء قانون النظام العام https://t.co/Gcd2I9pkJc pic.twitter.com/oy7hHUrOAo — BBC News عربي (@BBCArabic) October 22, 2018

​BBC Arapça'nın aktardığına göre, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Mecdi'nin duruşması belirsiz bir tarihe ertelendi ancak olay, Sudanlılar arasında tartışmalara neden oldu. Sudanlı aktivistler sosyal medyada Mecdi'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek kamu Düzeni Yasası'nın kaldırılmasını istedi.

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Öte yandan ‘düzeni sağlamak, rezilliği ve yozlaşmayı engelleme' gerekçesiyle Mecdi'nin yargılanması gerektiğini savunanlar da oldu.