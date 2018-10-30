Cezayir ilk kez Akdeniz'de petrol arayacak

Anlaşmaya göre, ülkenin doğu ve batı sahillerindeki iki ayrı bölgede olmak üzere toplam 25 bin kilometrelik alanda petrol araması yapılacak.
Eni Şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmasının Mısır'da gaz yatakları bulduğu gibi Cezayir sahilinde de petrol bulmayı ümit ettiğini söyledi.
Ayrıca programda Sonatrach ile Eni şirketleri arasında Cezayir'in güneydoğusundaki petrol ve gaz yataklarının geliştirilmesi için 1.1 milyar dolarlık bir anlaşma daha imzalandı.
Bu anlaşmaya göre, söz konusu bölgedeki petrol ve gaz rezervlerine ilişkin yeniden ölçüm ve değerlendirmeler yapılacak, Akdeniz'de sismik araştırmaların yanı sıra yeni petrol kuyuları açılacak.
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