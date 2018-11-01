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06:58 01 Kasım 2018
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    Güney Sudan'daki barış kutlamalarında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar

    Güney Sudan Devlet Başkanı iç savaş nedeniyle halkından özür diledi

    © REUTERS / Andreea Campeanu
    Afrika
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    Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, muhaliflerle yapılan barış anlaşmasının ardından başkent Cuba’da düzenlenen kutlamalarda halkından özür diledi.

    Güney Sudanlı taraflar, aylardır süren yeni barış müzakereleri kapsamında nihai barış anlaşmasını imzaladı.
    © AA / Mohammed Abdu Abdulbaqı
    Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş sona erdi
    Ülkedeki en büyük silahlı gruplardan Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin (SPLM-IO) lideri Riek Machar’ın da 2 sene sonra ülkesine dönerek katıldığı 'barış kutlamalarında' liderler halka seslendi.

    Ülkede iç savaşın artık sona erdiğini belirten Devlet Başkanı Mayardit, ülkede kargaşa ve savaşın yeniden başlamasını umanların olduğunu söyledi. Mayardit, savaşın yol açtığı psikolojik ve duygusal yaralar nedeniyle derin bir pişmanlık duyduğunu ifade ederek “Sebep olduğumuz her şey için tüm taraflar adına sizden özür dilemek istiyorum” dedi.

    MUHALİF LİDER İKİ YIL SONRA GÜNEY SUDAN'A DÖNDÜ

    İki yıl aradan sonra ülkesine dönen Güney Sudanlı muhalif lider Riek Machar da geçmişin geride kaldığını, barış ve birlik için yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek tüm muhalif üyelerin barışı sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

    Güney Sudan
    © REUTERS /
    Sudan ve Güney Sudan tampon bölge konusunda anlaştı
    'Ülkesine dönme amacının barış konusundaki ciddiyet ve arzusunu göstermek olduğunu' söyleyen Machar, "Bazılarının bizim muhalefet olarak barışı istemediğimiz yönündeki zanlarına karşı bugün bu kutlamalara gelmem gerekiyordu. Bizler barışın yanındayız ve Güney Sudan'a barışı getirmek için güçlü bir siyasi irademiz var" dedi.

    SİYASİ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI VE OHAL'İN KALDIRILMASINI İSTEDİ

    Son 5 yıldır savaş içinde olan Güney Sudan halkının acılarını dindirmek için barış anlaşmasını imzaladıklarını söyleyen Machar, "Anlaşmayı sizin için, uzun savaştan dolayı yorgun düşmüş halkımız için imzaladık" diye konuştu. Machar, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'ten tüm siyasi tutuklular ile savaş esirlerinin serbest bırakılması ve ülkede son 5 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmasını istedi.

    Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile uhalif lider Riek Machar
    © REUTERS /
    Güney Sudan'da tüm muhaliflere af
    Muhalif lider ayrıca varılan anlaşmanın sadece bir kabilenin kontrolünde olmayan ulusal bir ordu kurulmasını da sağlayacağını ifade etti.

    Kutlamalara, Somali, Mısır, Uganda, Etiyopya ve Sudan gibi ülkelerden liderler ve üst düzey temsilciler de katıldı.

    BM, BARIŞ İÇİN HÜKÜMET İLE MUHALEFETİ DESTEKLEYECEK

    Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer ise hükümet ile muhalefeti halkta güven oluşturmak ve insanların kalbinden savaşın getirdiği umutsuzluğu çıkarmak için çalışmaya davet etti. Shearer BM ve uluslararası toplumun, Güney Sudan'da barış ve uzlaşının inşası için hükümet ve muhalefeti destekleyeceğini kaydetti.

    GÜNEY SUDAN BARIŞ SÜRECİ

    Güney Sudan'daki iç savaşta kalıcı ateşkes anlaşması
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    Güney Sudan'daki iç savaşta kalıcı ateşkes ilan edildi
    Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

    Son olarak geçen ay Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

    Machar'ın, varılan barış anlaşması gereğince yeniden Mayardit'in yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

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    Etiketler:
    Barış, Muhalif Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-IO), Riek Machar, Salva Kiir Mayardit, Cuba, Güney Sudan
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