Mısır ordusundan düşen MiG-29M uçağı ile ilgili açıklama

Ordudan uçak kazasına ilişkin yapılan açıklamada, “Uçak, eğitim alanlarından birinde eğitim uçuşu yaptığı sırada kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle düştü. Pilot kurtuldu” ifadelerine yer verildi.
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Daha önce Mısır’da bir MiG-29M avcı uçağının eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirilmişti. Rusya’nın en büyük savaş uçağı üreticilerini tek çatı altında birleştiren Birleşik Uçak Şirketi’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin teknik uzmanlarının kazayla ilgili soruşturmaya yardım etmek için en kısa zamanda Mısır’a hareket edecekleri belirtilmişti.
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