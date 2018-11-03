Mısır ordusundan düşen MiG-29M uçağı ile ilgili açıklama

Mısır ordusunun resmi sözcüsünden yapılan açıklamada, MiG-29M avcı uçağının eğitim uçuşu yaptığı sırada düşmesinin nedeninin kontrol sistemindeki teknik arıza olduğunu belirtti.

© AFP 2018 / KHALED DESOUKI Mısır: Rusya’yla hava ulaşımının yıl sonuna kadar eski hale gelmesini umuyoruz

Ordudan uçak kazasına ilişkin yapılan açıklamada, “Uçak, eğitim alanlarından birinde eğitim uçuşu yaptığı sırada kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle düştü. Pilot kurtuldu” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Mısır’da bir MiG-29M avcı uçağının eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirilmişti. Rusya’nın en büyük savaş uçağı üreticilerini tek çatı altında birleştiren Birleşik Uçak Şirketi’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin teknik uzmanlarının kazayla ilgili soruşturmaya yardım etmek için en kısa zamanda Mısır’a hareket edecekleri belirtilmişti.