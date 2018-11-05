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15:03 05 Kasım 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump, Montana eyaletinde mitingde

    Nijerya ordusunun protestocu öldürmesinin 'haklı gerekçesi', Trump'ın konuşması

    © REUTERS / Carlos Barria
    Afrika
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    Nijerya ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Amerika'dan gelmekte olan göçmen kafilesine ordunun ateş açmasını emreden konuşmasını tweetledi. Böylelikle Nijerya güvenlik güçlerinin haftasonunda onlarca Şii protestocuyu öldürmesi ve yaralamasını haklı çıkarma çabasındaki tweet, tepkiler üzerine silindi.

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    © AP Photo /
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    Nijerya'nın başkenti Abuja'da 2 yıldır yargılanmaksızın hapiste tutulan liderleri İbrahim El Zakzaki'nin serbest bırakılması için protesto düzenleyen İslami Hareket'in Şii üyelerine güvenlik güçlerinin müdahalesi kanlı sonuçlandı. Uluslararası Af örgütünün açıklamasında, ordu ve polisin ateş açması sonucu 45 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı iddiasına yer verildi. Kınamalar da beraberinde geldi.

    NİJERYA ORDUSU: KENDİ ÇIKARIMINIZI YAPIN

    Bunun üzerine Nijerya ordusu, cuma günü sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı konuşmanın bir videosunu paylaşıp "Lütfen izleyin ve kendi çıkarımlarınızı yapın" diye yazdı.

    Orta Amerika'dan harekete geçip Meksika üzerinden ABD'ye ilerleyen binlerce göçmene karşı binlerce askeri güney sınırına konuşlandırmış olan Trump, sözkonusu konuşmasında göçmenleri asker ateşiyle katletmekle tehdit ediyordu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    "Onlar ordumuza taş atmak istiyor, ordumuz karşı koyuyor" iddiasında bulunan Trump, askerlere atılan taşları tüfek olarak değerlendirme emrini verdiğini ifade ediyordu:

    "Onlara dedim ki, tüfek olarak addedin. Meksika ordusu ve polisine yaptıkları gibi burada taş attıklarında bunu tüfek olarak değerlendirmelerini söyledim."

    TRUMP ÇARK ETMİŞTİ

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    © AA /
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    Ancak tepkiler üzerine bu açıklamasından geri adım atan Trump, ABD sınırında orduya taş atan göçmenlerin yalnızca gözaltına alınacağını ve askerin ateş açmasına gerek kalmamasını umduğunu dile getirdi. Yine sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan Trump "Ben vurun demedim. Ama onlar bize bunu yaparsa uzun süre tutuklu kalacaklar" dedi.

    Trump'ın çarkını kaale almadan ilk açıklamasını paylaşan, ama daha sonra silmek zorunda kalan Nijerya ordusunun sözcüsü John Agim, ABD'nin New York Times gazetesine konuştu.

    ORDU SÖZCÜSÜ: DAVUD GOLYAT'I NEYLE ÖLDÜRDÜ?

    Orduyu protestoculara karşı silah kullanmakla suçlayan haberlere tepki olarak videoyu paylaştıklarını söyleyen Nijerya ordusu sözcüsü şöyle konuştu:

    "Eğer Başkan Trump taşların tüfek yerine geçtiğini söyleyebiliyorsa, Uluslararası Af örgütü kimdir, demek için o videoyu yayımladık. Buna ne diyecekler bakalım. Davud Golyat'ı öldürmek için ne kullandı? Dolayısıyla taş bir silahtır."

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Hem Trump'ın ilk açıklaması hem de Nijerya ordusunun paylaşımı, uluslararası çapta şimşekleri çekti. 

    POWER: İĞRENÇ

    Nijerya ordusunun tweetinin ekran görüntüsünü paylaşan ABD'nin eski BM Temsilcisi Samantha Power, "İğrenç" tepkisini vererek şöyle devam etti:

    "İnsan hakları örgütlerinin protestocuların üzerine ateş açtığı için soruşturduğu Nijerya ordusu, Trump'ın ABD askerlerine taş atan her göçmene tüfekle ateş açmış gibi davranılmasını emrettiği konuşmasını tweetliyor."

    ​ABD'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya hükümetini, protestocu ölümlerini soruşturmaya ve sorumluları yargılamaya çağırdı.

    ​Nijerya yargısının tutukluluğunun anayasaya aykırı olduğuna dair 2016 tarihli kararına rağmen Zakzaki'nin hapiste tutulmasına devam edilirken, Abuja'dan da güvenlik güçlerinin Şii protestoculara gerçek mermilerle ateş açtığına dair haberler geldi. Uluslararası Af örgütü, bunun barışçı protesto olduğunda ısrar ederken Nijerya ordusu, protestocuların silahlı olduğunda ve müdahale sırasında sadece 6'sının öldüğünde diretti. 

    Etiketler:
    Uluslararası Af örgütü, İslami Hareket, Nijerya ordusu, ABD ordusu, Twitter, New York Times, İbrahim Zakzaki, Donald Trump, Nijerya, ABD
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