Kamerun'da 79 çocuk kaçırıldı

Kendilerine "Amba oğlanları" ismini veren bir grubun sosyal medyadan paylaştığı bir videoda kaçırılan çocuklar yer alırken, çoğu erkek olan bazı öğrenciler kameraya karşı kendi ve ebeveynlerinin isimlerini söylerken görüntüleniyor.
Ülkede ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerine verdikleri Ambazonia ismine atıfla konuşan silahlı kişiler söz konusu videoda çocukların "mücadele sona erdiğinde" serbest bırakılacaklarını belirtiyor.
Videonun gerçek olup olmadığı henüz doğrulanamazken, kimi aileler sosyal medyadan çocuklarını tanıdıklarını belirtti.
OKULU KAPATMA TALEBİ
DW Türkçe'nin haberine göre ülkedeki Presbiteryen Kilisesi'nin Baş Rahibi Samuel Fonki Forba, çocukları kaçıran grubun herhangi bir fidye talebinde bulunmadığını, sadece okulun kapatılmasını istediklerini belirtti.
Kendisini Ambazonia Savunma Güçleri (ADF) olarak tanımlayan ve İngilizce konuşulan bölgenin bağımsızlığı için mücadele verdiğini belirten grup ise çocukların kaçırılma olayını "kabul edilemez bir terör olayı" sözleriyle nitelendirdi ve kayıtsız şartsız bir şekilde derhal bırakılmaları gerektiğini açıkladı.
ADF Sözcüsü Tapang Ivo Tanku, kendilerine bağlı güvenlik güçlerinin, çocukların tutulmasının muhtemel olduğu alanlarda arama çalışmalarında bulunduğunu belirtti ve eylemden Devlet Başkanı Paul Biya'ya destek veren kişileri sorumlu tuttu.
ÜLKEDE GERİLİM YÜKSEK
Eski bir Fransa sömürgesi olan Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgelerdeki Kamerunlular yıllardır ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri ve kenara itildikleri gerekçesiyle merkezi hükümete karşı eleştiride bulunuyor.
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