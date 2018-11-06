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    Cameroon has carried out its first-ever airstrikes against Nigeria-based Boko Haram after the terrorist group assaulted five villages and captured a military base in the country's north

    Kamerun'da 79 çocuk kaçırıldı

    © Flickr / The 621st Contingency Response Wing
    Afrika
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    Kamerun'un İngilizce konuşulan bölgesinde bir misyoner okulunu basan kimliği belirsiz kişiler yaşları 11 ile 17 arasında değişen 79 öğrenci ve üç okul personelini kaçırdı.

    Boko Haram
    © REUTERS / Emmanuel Braun
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    Kamerun'un İngilizce dilinin ağırlıklı olarak konuşulduğu Kuzeybatı Bölgesi'nde bir Hristiyan Presbiteryen okulunu basan ve ayrılıkçı oldukları düşünülen kişiler, yaşları 11 ile 17 arasında değişen 79 öğrenci ile aralarında okul müdürünün de bulunduğu üç personeli kaçırdı. Olay Pazar gecesi meydana geldi.

    Kendilerine "Amba oğlanları" ismini veren bir grubun sosyal medyadan paylaştığı bir videoda kaçırılan çocuklar yer alırken, çoğu erkek olan bazı öğrenciler kameraya karşı kendi ve ebeveynlerinin isimlerini söylerken görüntüleniyor.

    Ülkede ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerine verdikleri Ambazonia ismine atıfla konuşan silahlı kişiler söz konusu videoda çocukların "mücadele sona erdiğinde" serbest bırakılacaklarını belirtiyor.

    Videonun gerçek olup olmadığı henüz doğrulanamazken, kimi aileler sosyal medyadan çocuklarını tanıdıklarını belirtti.

    OKULU KAPATMA TALEBİ

    DW Türkçe'nin haberine göre ülkedeki Presbiteryen Kilisesi'nin Baş Rahibi Samuel Fonki Forba, çocukları kaçıran grubun herhangi bir fidye talebinde bulunmadığını, sadece okulun kapatılmasını istediklerini belirtti.

    Kamerun polisi
    © AFP 2018 / STR
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    Forba, "Çocukları kaçıranlar öğrencilerin ve okul müdürünün serbest bırakılması için okulun kapatılmasını talep ederek, başka çareleri bulunmadığından okulu kapatacaklarını söyledi.

    Kendisini Ambazonia Savunma Güçleri (ADF) olarak tanımlayan ve İngilizce konuşulan bölgenin bağımsızlığı için mücadele verdiğini belirten grup ise çocukların kaçırılma olayını "kabul edilemez bir terör olayı" sözleriyle nitelendirdi ve kayıtsız şartsız bir şekilde derhal bırakılmaları gerektiğini açıkladı.

    ADF Sözcüsü Tapang Ivo Tanku, kendilerine bağlı güvenlik güçlerinin, çocukların tutulmasının muhtemel olduğu alanlarda arama çalışmalarında bulunduğunu belirtti ve eylemden Devlet Başkanı Paul Biya'ya destek veren kişileri sorumlu tuttu.

    ÜLKEDE GERİLİM YÜKSEK

    Eski bir Fransa sömürgesi olan Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgelerdeki Kamerunlular yıllardır ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri ve kenara itildikleri gerekçesiyle merkezi hükümete karşı eleştiride bulunuyor.

    Etiketler:
    Kaçırma, DW Türkçe, Afrika, Kamerun
    Topluluk kurallarıTartışma
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