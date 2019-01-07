Gabon hükümeti: Askeri darbe girişimi püskürtüldü, durum kontrolümüz altında

The current face of the #GabonCoup — Lieutenant Kelly Ondo Obiang, Deputy Commander of the Republican Guard's Honorary Company and Chairman of the patriotic movement of Gabon's defense and security forces @africanews pic.twitter.com/e7AEbVN5Xs— Nyasha K 🇿🇼 (@NyashaKMutizwa) 7 Ocak 2019
İki yıl önceki tartışmalı seçimde Bongo'nun galip ilan edilmesi üzerine patlak veren protestoların kanla bastırılmasına atıf yapan teğmen, darbe girişimiyle ilgili "31 Ağustos 2016 gecesi genç yoldaşlarımızı alçakça katletmiş olanlara karşı düzenledik" mesajını verdi.
Gabón 🇬🇦— Nico Castillo Abad (@NicoCastilloOK) 7 Ocak 2019
El ejército tomó la radio estatal para anunciar un golpe de Estado contra el presidente Ali Bongo, enfermo desde octubre en Marruecos. El teniente Kelly Ondo Obiang llamó a la población a "levantarse" y anunció la creación de un "Consejo Nacional de Restauración". pic.twitter.com/Mw2k7LZUDz
Demokrasiyi yeniden tesis için' yönetime el koyduklarını savunan Ondo Obiang, Yeniden Tesis Konseyi kurduklarını da duyurdu.
JUST IN: Soldiers announce overthrow of ailing Gabonese President, Ali Bongo Ondimba after 10 years in power. Coup leader, Lt. Kelly Ondo Obiang establishes "Restoration Council" in the oil rich country. Bongo has been on foreign medical treatment since October @Dimensions_Live pic.twitter.com/ChKm1DY1eB— @MediaDimensions (@Dimensions_Live) 7 Ocak 2019
Ardından hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, birkaç saat içinde darbecileri yakaladıklarını duyurdu. Reuters'e, devlet radyosunu basan 5 subaydan 4'ünü yakadıkları, kaçan sonuncusunun peşinde oldukları bilgisini veren hükümet sözcüsü Mapangou, France 24'e de şu açıklamayı yaptı:
"Darbe girişimi kontrol altına alındı. Hükümet yerli yerinde, tüm kurumlar yerli yerinde."
Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Afrika Programı Direktörü Judd Devermont, şu değerlendirmede bulundu:
"Babası devlet başkanıyken savunma bakanlığı yapmış olmasından ötürü Bongo'nun devrilmesine şimdiki askeri liderliğin destek vermesi düşük bir ihtimal."
Ancak Bongo ailesi petrol zenginliğine sahip Gabon'u yarım asırdır yönetiyor. Ali'nin babası Ömer 'La Francafrique' denen şebekenin temel direklerinden biriydi. Fransa'nın diploamtik-ticari-askeri ağıyla iktidarda tuttuğu otokratlar karşılığında Fransız devleti ve şirketlerine inanılmaz ayrıcalıklar tanıyordu.
2009'da ölen Ömer Bongo'nun yerine gelen oğlu Ali Bongo ise Amerikan mali sistemini kullanarak kara para aklamak ve zimmetine para geçirmek yoluyla yolsuzluk yapmakla suçlanageldi.
Bu arada Kongo başkanlık seçimleri sonrası şiddet olaylarının patlak vermesi ve müdahale gerekmesi ihtimaline karşı çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump Gabon'a 80 kişilik askeri birlik gönderdi. Eski sömürgeci güç Fransa'nın da Gabon'da kalıcı askeri üssü ve 300 askeri bulunuyor.
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