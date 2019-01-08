Gabon'da darbecilerin sorgusu başladı

Gabon Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Guy — Bertran Mapangou, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Radyo'yu işgal ederek bildiri okuyan isyancı askerlerden 2'sinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü, 7'sinin de tutuklandığını belirtti.

Mapangou, tutuklanan askerlerinin sorgulamalarının başladığını, darbe girişiminin küçük bir grubun eylemi mi yoksa dışarıdan destekli bir eylem mi olduğunun yakında anlaşılacağını ifade etti.

Ülkede internet ve sosyal medya erişimi engeli kaldırılırken, başkent Libreville'de hayat normale döndü.

GABON CUMHURBAŞKANI BONGO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Halen Fas'ın başkent Rabat'ta bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, bazı Afrika ülkesi liderleri Gabon'daki darbe girişimini kınadı.

Bu arada, Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby Itno, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptıkları açıklamalarla demokratik olmayan bu girişimi kınayarak yönetimin anayasaya aykırı bir şekilde değiştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Gabon'da dün sabah saatlerinde Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.