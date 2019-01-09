Sudan'da göstericilere polis müdahale etti

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY 'Sudan ordusu ülkenin kazanımlarını koruyabilecek güce sahip'

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, muhalif siyasi partilerin çağrısıyla eyaletin idari merkezi Kadarif kentinde toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in iktidarı bırakması yönündeki taleplerinin yer aldığı mesajı okumak için hükümet binasına ilerlemeye çalıştı.

Polis, göstericilerin hükümet binasına doğru harekete geçmesine engel olmak için göz yaşartıcı gaz bombası attı ve onlarcasını da gözaltına aldı.

Sudan Profesyoneller Birliği'nin sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, polisin dağıtmaya çalıştığı göstericilerin eyalet parlamentosuna gitmeyi başardığı ve bina önünde Beşir'in görevi bırakması talebinin yer aldığı mesajı sloganlar eşliğinde okuduğu belirtildi. Birlik, göstericilerin parlamento binası önündeki görüntülerini de paylaştı.

Milletvekili Amal Halil'in yaptığı açıklamada, mesajı teslim almak için parlamento binası önüne çıktıklarını ancak güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanarak milletvekillerinin mesajı teslim almasına engel olduğunu söyledi.

Sudan hükümetinden şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.