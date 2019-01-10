Tunus'ta IŞİD'in öldürdüğü çobanın davasında 5 idam

Asliye Mahkemesi Sözcüsü Süfyan es-Suleyti, davada 5 kişinin idamına hükmedildiğini, 41 kişinin ise 15 ila 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını aktardı.
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Tunus'ta Kasım 2015'te Sidi Buzid vilayetine bağlı Magila Dağı'nda, IŞİD'in 'bilgi paylaştığı' iddiasıyla 16 yaşındaki çoban Mebruk Sultan'ın öldürmesine ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.
Söz konusu görüntüler ülkede infiale yol açmış, ordu bölgede operasyon başlatmıştı.
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