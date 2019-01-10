Orta Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanı Koyara: Ülkemizde Rus askeri üssü kurulabilir

Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ordusunun silahlandırılması için yardım sunan tek ülke olduğunu kaydeden OAC Savunma Bakanı Marie-Noelle Koyara, ülkelerinde Rus askeri üssü kurulabileceğini söyledi.

Sputnik'e demeç veren Koyara, "Rusya ile somut olarak bir üs kurulması konusunu henüz istişare etmedik ancak çerçeve anlaşma kapsamında bu olasılık yer alıyor. Eğer devlet başkanlarımız, üs kurulması yönünde karar alırsa, savunma bakanları olarak bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Berengo'daki ordu eğitim merkezinin Rus askeri üssü olarak görülmemesi gerektiğini belirten Koyara, OAC ordusuna silak tedarik eden tek ülke olarak Rusya'ya minnet duyduklarının altını çizdi.

'RUS ASKERİ DANIŞMAN SAYISI EĞİTİMİN YERİNE GÖRE BELİRLENECEK'

Koyara, röportajda OAC'nin ihtiyaç duyduğu Rus askeri danışman sayısının eğitimin OAC veya Rusya'da verilmesine bağlı olarak belirleneceğini ifade etti.

Koyara, "Askeri eğitimin OAC veya Rusya topraklarında organize edilmesine ilişkin seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Alacağımız karara bağlı olarak, ordumuzu eğitecek Rus askeri danışmanların sayısı belirlenecek. Eğitim alan askerlerin ülkenin istikrarsız bölgelerindeki performansına göre birliklerin ve Rus danışmanların sayısı artırılacak" dedi.

'1.300 OAC ASKERİ RUSLAR TARAFINDAN EĞİTİLDİ'

© Sputnik / Рамиљ Ситдиков Rusya: Orta Afrika’da öldürülen gazetecilerin üzerinde işkence izi yok

Koyara, bugüne dek 1300 OAC askerinin Ruslar tarafından eğitildiğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Rus askerlerin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yalnızca bu ülkedeki askerlerine eğitim vermek amacıyla bulunduğunu belirtmişti.

OAC'de 175 eğitmen bulunduğunu, bunların sadece 5'inin asker, geri kalanın da sivil olduğunu da kaydeden Zaharova, 600 Orta Afrika askerinin (ağustos başı itibarıyla) eğitim aldığını ve yasadışı silahlı gruplarla mücadele görevine başladığını ifade etmişti.