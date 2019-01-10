Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1960'dan bu yana bir ilk

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisi UDPS'nin lideri ve adayı Felix Tshisekedi, oyların yüzde 38.57'sini alarak devlet başkanı seçildi. 2016'dan bu yana ertelenen seçimle, yönetim ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana ilk defa demokratik yöntemle devrediliyor.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre, 30 Aralık'ta yapılan seçime katılım oranı yüzde 47.56 oldu.

Ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) başkanı ve devlet başkanı adayı Tshisekedi, oyların yüzde 38.57'sini alarak seçimin galibi olurken, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı Martin Fayulu yüzde 35.2 oranında, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary ise yüzde 23.8 oranında oy aldı.

2016'dan bu yana ertelenen seçimle birlikte bağımsızlığın ilan edildiği 1960'tan bu yana ilk kez ülke demokratik bir yöntemle liderini seçmiş oldu.

​Açıklanan sonuçların 15 Ocak'a kadar Anayasa Mahkemesi tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

Diğer yandan seçimlerin Mart 2019'a ertelendiği Beni, Butembo ve Yumbi kentlerinin seçim sonuçlarını değiştirmesi beklenmiyor.

BABASI KALIBA'YA KARŞI YARIŞMIŞTI

© AFP 2018 / PABLO PORCIUNCULA Kongo DC'de BM barış gücüne kanlı saldırı

Felix Tshisekedi'nin babası Etienne Tshisekedi de Kasım 2011'de mevcut devlet başkanı Joseph Kabila'ya karşı yarışmıştı.

Muhalefet, Kabila'nın kazandığı seçimlerde Tshisekedi'ye desteğin yüksek olduğu bölgelerdeki 2 bin sandığın değerlendirmeye alınmadığını savunmuştu.

Babasının Şubat 2017 yılındaki ölümü üzerine partinin başına geçen 55 yaşındaki Felix Tshisekedi'nin 5 çocuğu bulunuyor.

So DRC opposition leader Felix Tshisekedi wins presidential election, pulling of a feat his father tried and failed to achieve in decades. Where did this #Congo come from? Fish will fall from the skies in that country today😀😅😅Need to allow some hours to let that sink in. pic.twitter.com/99ty7IsTJw — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) 10 Ocak 2019

​Tshisekedi, KDC'den 6 muhalif partinin belirlediği çatı aday Martin Fayulu'ya 11 Kasım'da desteğini açıklamış, ertesi gün partisinin tepkisi üzerine çatı aday anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu.

SEÇİMİ ERTELEYEREK İKTİDARDA KALMAKLA SUÇLANIYORDU

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KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve devlet başkanlığı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten ve anayasa gereği bir daha aday olamayacak Joseph Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Seçim Komisyonu, 23 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimi, başkentteki ofisinde çıkan yangında seçimde Kinşasa'da kullanılacak materyallerin yüzde 80'inin yandığı gerekçesiyle 30 Aralık'a ertelemişti.