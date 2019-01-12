Sudan’daki 'ekmek protestoları'da ölü sayısı 24'e yükseldi

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah Sudan'da göstericilere polis müdahale etti

Sudan’da yaklaşık bir aydır yükselen ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle başlayan 'ekmek protestoları' devam ediyor. Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, kendisinin görevi bırakmasını isteyen göstericilere, iktidara gelmek için 2020'de yapılacak seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulunmuş, "Halkımız tarafından seçilerek ve siyasi güçlerin tanıdığı bir komisyon tarafından denetlenen seçimlerle iktidara geldik. Şu andaki mevcut olan anayasa tüm siyasi güçler tarafından kabul edilmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede geçtiğimiz Aralık ayından bu yana, Hartum dahil olmak üzere farklı şehirlerde yaşam koşullarının bozulması sebebiyle protestolar devam ediyor.