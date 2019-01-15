Zimbabve Rusya'dan yardım arayışında

Rusya'ya ilk defa resmi ziyarette bulunan Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, Rusya’dan kredi alma olanaklarını araştırdıklarını söyledi. “Bu meseleyi görüşmeye ve olanaklı olup olmadığını görmeye niyetliyiz” diyen Mnangagwa, Zimbabve ordusunu modernize etmek için Rusya'nın yardımına gereksinim duyacaklarını da ekledi.

Zimbabve lideri Emmerson Mnangagwa Sputnik’e verdiği mülakatta, ülkesinin Rus füze sistemlerine ihtiyacı olmadığını, ama ordunun modernizasyonunda Rusya’nın yardımlarının gerekli olduğuna inandığını belirtti. Mnangagwa, Rusya yapımı füze sistemlerininse ‘Zimbabve gibi küçük bir ülke için gerekli olmadığını’ söyledi.

Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армииhttps://t.co/ZLnWax2eMu pic.twitter.com/8DJC3rfuok — События дня (@GazetaRu) January 15, 2019

“Bizim önceliğimiz ekonomi. Kurtuluş savaşımız sırasında önceliğimiz askeriydi. İnsanlarımızı burada (Sovyetler Birliği’ni kastediyor) eğittik, buradan teknik yardım aldık; ne var ki bunlar roket değil kalaşnikov personel silahlarıydı. Bu ilişkiler devam ediyor. Yeterince güçlü olduğumuzda da ordumuzu modernize etmek için bunlara devam edeceğimize şüphemiz yok,” diyen Mnangagwa, Zimbabve’nin Rusya’dan talep ettiği kredi miktarıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi:

© REUTERS / Philimon Bulawayo Zimbabve'de ekonomik kriz: 3 bin kamu çalışanı genç işten çıkarıldı

“Ne kadar istediğimizi söyleyemem. Ancak Zimbabve’nin de tıpkı Zimbabve’de yatırımda bulunan şirketlerin bu yatırımlardan avantaj sağlamaları gibi kendi kaynaklarından yararlanmasını sağlamak için Rusya şirketlerinin karşılıklı kâr edinme ilkesine uygun olarak ekonomimize katılmalarını istiyoruz. Kaldı ki kendi kaynaklarımıza zaten böyle yaklaşmamız gerekiyor. Ancak ilkesel olarak Rusya ile ilişkilerimizin ekonomik olarak güçlendirilmesini arzuluyoruz.”

Zimbabve Devlet Başkanı, dün ilk resmi ziyareti için Moskova’ya gitmişti. Mnangagwa Rusya’da iki gün kalacak. Bugün Rusya Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme planlanıyor. Kremlin Basın Merkezi de ‘liderlerin Rusya ve Zimbabve ilişkilerinin daha çok geliştirilmesiyle birlikte güncel uluslararası ve bölgesel meseleleri tartışacaklarını’ duyurmuştu.