Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Ölenlerden birisinin polis olduğu ve 28 kişinin başkentteki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Dün öğleden sonra düzenlenen saldırıyı Eş-Şebab üslenmişti.
Saldırının, 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve 150 civarında askerin ölmesine neden olan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekmişti.
Eş-Şebab, Eylül 2013'te Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.
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