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17:35 17 Ocak 2019
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    Yolsuzluk. Rüşvet

    Futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci uğradığı silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetti

    © Sputnik /
    Afrika
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    Gana futbolundaki yolsuzluğu araştıan ‘Tiger Eye' (Kaplan Gözü) isimli özel bir araştırma grubunun üyesi olan gazeteci Ahmet Hüseyin Suale, başkent Akra'da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucunu hayatını kaybetti.

    Tenis topu ve raketi
    © Fotoğraf : Pixabay
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    Yerel bir medya kuruluşu, Gana'daki futbol liglerindeki yolsuzluğu araştıran bir grubun üyesi olan gazeteci Ahmet Hüseyin Suale'nin başkent Akra'da kimliği belirsiz motosikletli bir grup tarafından açılan ateş sonucunu yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

    Çarşamba gecesi saat 23.00'de Akra'nın Madina banliyösünde, gerçekleşen saldırıda Suale'nin bir kez göğsünden ve bir kez boynundan vurulduğu belirtildi.

    Suale, Gana'nın profesyonel futbol liglerindeki yolsuzlukları araştıran ‘Tiger Eye' (Kaplan Gözü) isimli özel bir araştırma grubunun bir üyesiydi.

    Daha önce aynı kurumun nakit para hediyeleriyle ilgili hazırladığı gizli rapor, ülke genelinde geniş yankı bulmuş ve Gana Futbol Federasyonu eski başkanının ömür boyu spor yöneticiliğinden men edilmesine giden yolu aralamıştı.

    BBC Afrika, Tiger Eye'ı yöneten ve hakkında bazı tartışmaların olduğu gazeteci Anas Aremayaw'ın soruşturmaya dahil olmasıyla ortaya çıkan 2018'deki skandalla ilgili bir belgesel yapmıştı.

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    © REUTERS / Radovan Stoklasa
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    BBC Afrika'nın belgeselinin yayınlanmasından sonra dönemin milletvekili Kennedy Agyapong, Suale'nin fotoğrafları yaymış ve gazeteciden intikam alacağını duyurmuştu.

    Ghana Web haber sitesi üzerinden bir video yayınlayan Agyapong'un görüntülerde gazeteciye yönelik olarak, "Eğer buraya gelirse onu döverim, ne olursa olsun bunun bedelini ödeyecek" dediği görülüyor.

    Suale'nin öldürülmesi sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Anas, meslektaşının ve çalışma arkadaşının ölümün ardından sessiz kalmayacağını duyurdu.

    Basın mensuplarına yönelik şiddetin nadiren yaşandığı Gana'da, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun verilerine göre, en son bir gazetecinin ölümüyle sonuçlanan saldırı 2015 senesinde gerçekleşmiş.

    Öte yandan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun verilerine göre, 2017 yılında Afrika genelinde yalnızca 8 gazetecinin öldürüldü.

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    Etiketler:
    şike, Yolsuzluk, Gana Futbol Federasyonu, Tiger Eye' (Kaplan Gözü) isimli özel bir araştırma grubu, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Kennedy Agyapong, Anas Aremayaw, Ahmet Hüseyin Suale, Gana
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