Kenya'daki saldırı sırasında olaya müdahale eden polis güvenliği için ülkeden çıkartılacak

İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) mensubu olan ve Kenya'daki saldırı sırasında otelde mahsur kalanları kurtaran polisin yüzünün televizyonda verilen haberlerde blurlanmadığı ve bu nedenle tanınabileceği belirtildi. Polisin güvenliğinin sağlanması için başka bir ülkeye gönderileceği açıklandı.

© REUTERS / Thomas Mukoya Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen saldırı sırasında görevli olmamasına rağmen olaya müdahale eden, ismi açıklanmayan polisin görüntüleri özellikle yerel medyada ses getirmişti.

Otelin yakınlarından geçerken saldırıyı gören polis, üzerinde görev sırasında giymesi gerken korumalı kıyafetler olmasa da arabasının bagajında bulunan silahını alarak olaya müdahale etmişti.

Polis, saldırı sırasında otelde mahsur kalan onlarca kişinin tahliye edilmesini sağlamıştı.

© REUTERS / Thomas Mukoya Kenya Devlet Başkanı: Otel saldırısında şu ana kadar 14 masum canı kaybettik

Telgraph'a konuşan askeri yetkilier de polis için "Bu adam olağanüstü bir cesaret gösterdi. Onlarca hayat kurtardı. Büyük ihtimal George Cross ödülüne layık görülecektir" açıklamasında bulundu.

'YÜZÜ TANINABİLİR'

Yetkililer ayrıca polisin hayati tehlikesi olabilceğini çünkü saldırıyı gerçekleştirenlerle karşı karşıya gelmesine rağmen yüzünün televizyonda verilen haberlerde blurlanmadığını belirttiler.

Mail Online'a konuşan bir askeri yetkili, "Yüzü tanınabileceği için tehlike altında. Güvenliğini sağlamak için ülkeden çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

SAS üyesi polisin daha önce Suriye'de görevli olduğu ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda yer aldığı da belirtildi.

Eş-Şabab tarafından üstlenilen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi polisler tarfından tahliye edilmişti.

Öte yandan, otele saldıran Eş-Şebab militanlarından birinin Kenya ordusundaki bir astsubayın oğlu olduğu iddia ediliyor.