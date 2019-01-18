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14:05 18 Ocak 2019
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    Kenya - saldırı

    Kenya'daki saldırı sırasında olaya müdahale eden polis güvenliği için ülkeden çıkartılacak

    © REUTERS /
    Afrika
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    İngiliz Özel Hava Servisi (SAS) mensubu olan ve Kenya'daki saldırı sırasında otelde mahsur kalanları kurtaran polisin yüzünün televizyonda verilen haberlerde blurlanmadığı ve bu nedenle tanınabileceği belirtildi. Polisin güvenliğinin sağlanması için başka bir ülkeye gönderileceği açıklandı.

    Kenya'da bir otele saldırı: Eş Şebab üstlendi
    © REUTERS / Thomas Mukoya
    Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı 21'e çıktı
    Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen saldırı sırasında görevli olmamasına rağmen olaya müdahale eden, ismi açıklanmayan polisin görüntüleri özellikle yerel medyada ses getirmişti. 

    Otelin yakınlarından geçerken saldırıyı gören polis, üzerinde görev sırasında giymesi gerken korumalı kıyafetler olmasa da arabasının bagajında bulunan silahını alarak olaya müdahale etmişti. 

    Polis, saldırı sırasında otelde mahsur kalan onlarca kişinin tahliye edilmesini sağlamıştı. 

    Kenya'da otele saldırı
    © REUTERS / Thomas Mukoya
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    Telgraph'a konuşan askeri yetkilier de polis için "Bu adam olağanüstü bir cesaret gösterdi. Onlarca hayat kurtardı. Büyük ihtimal George Cross ödülüne layık görülecektir" açıklamasında bulundu.

    'YÜZÜ TANINABİLİR'

    Yetkililer ayrıca polisin hayati tehlikesi olabilceğini çünkü saldırıyı gerçekleştirenlerle karşı karşıya gelmesine rağmen yüzünün televizyonda verilen haberlerde blurlanmadığını belirttiler. 

    Mail Online'a konuşan bir askeri yetkili, "Yüzü tanınabileceği için tehlike altında. Güvenliğini sağlamak için ülkeden çıkarılması gerekiyor" şeklinde konuştu. 

    Kenya'da bir otele saldırı: Eş Şebab üstlendi
    © REUTERS / Baz Ratner
    El Şebab, Kenya'da bir otele saldırı düzenledi: Biri İngiliz, biri Amerikan 15 ölü
    SAS üyesi polisin daha önce Suriye'de görevli olduğu ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda yer aldığı da belirtildi. 

    Eş-Şabab tarafından üstlenilen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi polisler tarfından tahliye edilmişti. 

    Öte yandan, otele saldıran Eş-Şebab militanlarından birinin Kenya ordusundaki bir astsubayın oğlu olduğu iddia ediliyor. 

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    Etiketler:
    saldırı, Nairobi, Kenya
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