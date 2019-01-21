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02:45 21 Ocak 2019
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    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir

    Sudan lideri Beşir: Göstericileri provokatörler ve sabotajcılar öldürdü

    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    Afrika
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    Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, protestolarda göstericileri öldürenlerin provokatörler ve sabotajcılar olduğunu belirtti.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    Sudan Devlet Başkanı Beşir: Yönetime gelmek için 2020 seçimlerine hazırlanın
    Beyaz Nil Eyaleti'ndeki El-Keride bölgesinde Sufi tarikatı takipçilerine seslenen Beşir, "Provokatörler ve sabotajcılar, halk protestolarını yakmak ve yok etmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Protestolarda göstericileri öldürenler de onlardır" dedi.

    Söz konusu kişilerin hedeflerinin, çatışmalarla yıkılan Suriye, Irak, Yemen ve Libya'da olduğu gibi çatışmaları körüklemek olduğunu ifade eden Beşir, "Bu ülke size ait, geleceğiniz size ait, diğer ülkelerde olanlar burada da olursa nereye gideceğiz, mülteci mi olacağız? Hayır, burada ölüp burada gömüleceğiz." diye konuştu.

    'BATILILAR SİZE YEMEK ARTIKLARINI VERİR VE SİZİ İSTİSMAR EDER'

    "Mülteci kamplarında yaşamak için Güney Sudan, Etiyopya veya Çad'a gitmeyi kabul ediyor musunuz? Batılılar size yemek artıklarını verir ve sizi istismar eder." diyen Ömer el-Beşir, etraftaki bütün ülkelerin çöktüğünü ancak komploların Sudan'ı yıkamayacağını vurguladı.

    Sudan'daki 'ekmek protestoları'na katılan göstericiler
    © REUTERS / Haitham Seo
    Sudan’daki 'ekmek protestoları'da ölü sayısı 24'e yükseldi
    Beşir, Hartum'daki Hay Berri bölgesindeki gösterilerde öldürülen doktorun, ülkede ne asker ne de poliste bulunan bir silahla vurulduğuna dikkati çekti.

    Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA) hareketinden tutuklananlardan bazılarının, "çatışmaları provoke etmek için göstericileri öldürme talimatları aldıklarını" itiraf ettiklerini aktaran Beşir, ekonomi, diplomasi, savaş ve isyan gibi her türlü zorlukla denendikleri bir komplo sürecinden geçtiklerini ifade etti.

    GÖSTERİLERDE 24 KİŞİ ÖLDÜ

    Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

    Sudan'da ekmek protestoları
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    Sudan'daki 'ekmek protestoları'nın bilançosu: 19 ölü, 406 yaralı
    Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüştü. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince yapılan açıklamada, perşembe günü Hartum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

    Komiteden önceki gün yapılan açıklamada da gösterilerde yaralanan Muaviye Beşir Halil isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi. Polis sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim, göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmadığını, ölü sayısının 3 değil 2 olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Beşir, 31 Aralık'ta, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı almıştı.

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    Etiketler:
    Ekmek protestoları, Ömer Beşir, Sudan
    Topluluk kurallarıTartışma
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