Mali'de 20 bin Nijeryalı kadın zorla çalıştırılıyor

Mali'ye geçen ay gönderilen ekibin, insan kaçakçılığı ile ilgili bir rapor hazırladığını belirten Okah-Donli, "Rapora göre Mali'de zorla çalıştırılan yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın olduğunu tespit ettik" ifadesini kullandı.
Okah-Donli, kadınların Mali'de zorla tutulduğunu ve elverişsiz koşullarda çalıştırıldığını vurguladı.
Mali'de yaklaşık 1 milyon Nijeryalı göçmen yaşarken Nijerya'da ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.
Ülkedeki birçok insan ise Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmak için girişimlerde bulunuyor.
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