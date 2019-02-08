Turist çekmek için ülkenin kadınlarını ‘pazarlayan' Turizm Bakanı eleştirilerin hedefi oldu

Uganda Turizm Bakanlığı, turistik cazibeler listesine seksi ve kıvrımlı Ugandalı kadınlarını da ekledi. Buna göre, ülkenin kadınları turist çekmek için kullanacak. Yeni kararı duyuran Bakan Godfrey Kiwanda ise bu sebeple eleştirilerin hedefi oldu. Kadın hakları savunucuları, kadınların nesneleştirildiğini ve özür dilenmesi gerektiğini savundu.

© AFP 2018 / GAEL GRILHOT Uganda liderinden Afrika Güzeline 'Hintli saçları takmışsın' eleştirisi

Turizm Bakanı Godfrey Kiwanda, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen bir basın toplantısıyla ‘Uganda'nın En Kıvrımlıları' isimli, ülkenin en seksi kıvrımlarına sahip kadınlarının seçileceği bir yarışma başlattıklarını söyledi. Böylece Uganda'ya daha çok turist ve doların çekilmesini uman Godfrey'e göre, yarışmanın finalistleri haziran ayında belirlenecek.

Basın toplantısındaki ‘örnek' olarak bulunan güzel bir kadını işaret eden Kiwanda, "İnsanın bakınca içinin açılacağı bir güzellik kadınlarımıza doğuştan bahşedilmiş. Öyleyse neden bunu bir turizm stratejisi olarak kullanmayalım?" ifadelerini kullandı.

Bu arada güzel yarışmacılar şık ve dekolteli elbiseleriyle Mestil otelinin havuzunun başında dolanıyor, Kiwanda ve diğer organizatörlerle fotoğraf çekiliyorlardı.

​TURİZM EN ÖNEMLİ DÖVİZ KAYNAĞI

Turizm, Uganda için en önemli döviz kaynağı. Geçtiğimiz yıl bu sektörden elde edilen kazanç 1.4 milyar doları (yaklaşık 7.3 milyar Türk lirası) buldu.

Uganda'yı ziyaret eden turistlerin birçoğu, goril ve kuşlar gibi bölgeye has vahşi hayvanları görmek için ülkenin milli parklarına geliyorlar. Bunun yanında Nil Nehri, krater gölleri ve dağlar da turistleri cezbeden güzellikler arasında.

​Bakanlığın ülkeye turist çekip döviz kazandırmak için yeni umudu ise kıvrımlı kadınlar.

Güzellik yarışmasının baş organizatörü olan Ann Mungoma, ülkenin kadınlarının iyi bir döviz kaynağı olabileceği konusuna sıcak bakıyor. Mungoma'ya göre ülkenin güzel kadınları, dünyanın Ugandalılara bakışını değiştirebilir.

Mungoma, "Kıvrımlı Kadınlar Yarışması, Afrikalı kadınların doğuştan gelen güzelliklerini sergilemek için bir fırsat. Genç kadınların güzel kıvrımlarını ve zekâlarını sergileyebilmeleri için de birebir" dedi. Organizatörler, yarışmaya yalnızca 18 ila 35 yaş arası kadınların kabul edildiğini ekledi.

Uganda Women's Network demand for Minister Kiwanda's resignation due to his infamous plan to use Ugandan Women as a new Tourism product in a Curvy & Sexy beauty pageantry.



What do you make of this? Share your thoughts using the hashtag #GaetanoAndLucky. pic.twitter.com/grFtyPvpgX — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) February 7, 2019

​Yarışmanın Uganda toplumunun muhafazakâr değerlerini zedeleyip zedelemeyeceği sorulduğunda Kawanda, "Uganda'da yıllar boyu zayıf ve ufak kadınlar beğenildi. Bu yarışma ise toplumumuzdaki güzellik algısının çeşitlenmesine yol açacak" dedi.

Mungoma, "Güzellik yarışmalarının tümü Batılı güzellik anlayışlarının etkisiyle şekilleniyor. Zayıf vücutlar, sevimli yüzler… Afrikalı kadınların da kendilerine özgü bir güzellikleri var ve bu onları daha az çekici kılmıyor" dedi.

Kampanya kapsamında Turizm Bakanlığı çalışanları, Uganda kadınlarının farklı güzellik ve kıvrımlara sahip olmalarının ardındaki türlü hikayeleri anlatacaklar. Bunun yanında Tulambule (Keşfedelim) kampanyası kapsamında, finalistlerin birbirinden farklı kültürel değerlerine de yer verilecek.

KAMPANYAYA YÖNELİK TEPKİLER: KADINLAR NESNELEŞTİRİLİYOR

Kadın hakları aktivisti ve oyuncu Leilah Nakabira, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını, ülkede bakılacak daha farklı şeyler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ugandalı kadın hakları savunucusu kuruluş Uganda Women's Network'ün Müdürü Ritah Aciro da bu girişimi barbarca olarak niteledi ve kadın haklarının ihlal edildiğini söyledi. Aciro "Turistler sizce buraya kadınlar için mi geliyor, kadınlardan özür dilenmeli" dedi.

Bernic Woman kuruluşundan bir kadın aktivist de "Bu doğru bir yaklaşım değil, kadınları nesneleştiriliyor" dedi.

​Diğer yandan yarışmanın sonlandırılması için bir imza kampanyasının başlatıldığı da belirtildi.