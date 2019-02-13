Kongo'da skandal: Ebola tedavisi karşılığında cinsel istismar

Kongo'nun doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar 811 vaka tespit edildi ve resmi rakamlara göre 510 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ebola için geliştirilen aşıyı ‘çok çok etkili' olarak niteliyor. Aşının uygulanmasındaki önemi vurgulayan örgüt; virüsün Uganda, Ruanda ve Güney Sudan gibi ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunuyor.
HASTALIK İÇİN KADINLAR SUÇLANIYOR
Toplantıda, Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee —IRC) tarafından yapılan araştırmanın bulguları da paylaşıldı. Buna göre, bazı kadınlar hastalığın yayılmasını önleyemedikleri için suçlanırken bir katılımcı regl dönemindeki kadınların izole edildiğini ve virüsü yaymakla suçlandıklarını aktardı.
BAKANLIK: İHBAR EDİN
Kongo Sağlık Bakanlığı, bu tarz suçlamaları ciddiye aldıklarını söyledi ve kadınlardan sadece resmi rozet taşıyan kişilerle iletişim kurmasını istedi. Bakanlık ayrıca bir kamu duyurusu yaparak, aşı karşılığında para ya da ‘başka taleplerde' bulunan kişilerin ihbar edilmesi çağrısında bulundu.
Bölgede çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından Medair'de sağlık danışmanı olarak çalışan Trina Helderman, "Kongo'nun bu bölgesinde cinsel şiddet, kadınların ve genç kızların cinsel istismarına dair tarih oldukça eskiye dayanıyor. Bu durum her ne kadar şok edici olsa da tahmin edilebilirdi" dedi.
‘HALKA' AŞILAMA
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)