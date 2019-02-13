Kongo'da skandal: Ebola tedavisi karşılığında cinsel istismar

Ülke tarihinin en kötü ikinci Ebola salgınını yaşadığı belirtilen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kadınların ve genç kızların tedavi karşılığında cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Kongo'nun doğusunda Ağustos 2018'de başlayan Ebola salgınında şimdiye kadar 811 vaka tespit edildi ve resmi rakamlara göre 510 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ebola için geliştirilen aşıyı ‘çok çok etkili' olarak niteliyor. Aşının uygulanmasındaki önemi vurgulayan örgüt; virüsün Uganda, Ruanda ve Güney Sudan gibi ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

HASTALIK İÇİN KADINLAR SUÇLANIYOR



© REUTERS / Goran Tomasevic Kongo'da yeni Ebola salgını: Umutlar deneme aşamasındaki aşıda

Salgının etkisinin bir hayli yıkıcı olduğu ülkenin kuzeyindeki Beni kentinde görev yapan ulusal görev gücüne sunulan raporda, ‘hastalıkla ilgili hizmetler' ve aşı karşılığında Kongolu kadınlardan ‘cinsel taleplerde' bulunulduğu aktarıldı.

Toplantıda, Uluslararası Kurtarma Komitesi (International Rescue Committee —IRC) tarafından yapılan araştırmanın bulguları da paylaşıldı. Buna göre, bazı kadınlar hastalığın yayılmasını önleyemedikleri için suçlanırken bir katılımcı regl dönemindeki kadınların izole edildiğini ve virüsü yaymakla suçlandıklarını aktardı.

BAKANLIK: İHBAR EDİN

Kongo Sağlık Bakanlığı, bu tarz suçlamaları ciddiye aldıklarını söyledi ve kadınlardan sadece resmi rozet taşıyan kişilerle iletişim kurmasını istedi. Bakanlık ayrıca bir kamu duyurusu yaparak, aşı karşılığında para ya da ‘başka taleplerde' bulunan kişilerin ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

Bölgede çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından Medair'de sağlık danışmanı olarak çalışan Trina Helderman, "Kongo'nun bu bölgesinde cinsel şiddet, kadınların ve genç kızların cinsel istismarına dair tarih oldukça eskiye dayanıyor. Bu durum her ne kadar şok edici olsa da tahmin edilebilirdi" dedi.

‘HALKA' AŞILAMA

© AP Photo / Abbas Dulleh Kongo'da 'tehlike oluşturan' ebola şüphelileri firar etti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan bu son salgın, 1976'da yaşanandan sonra en kötüsü olarak değerlendiriliyor. Salgının başladığı Ağustos'tan bu yana 66 bin doz aşı sağlandı. Tedavi ‘halka aşılama' yöntemiyle yapılıyor. Yani öncelikle virüsün bulaştığı kişi ve temasta bulunduğu yakın çevresi aşılanıyor.